DER TAG IN MÜNCHEN
Disco mit Tanzfläche und Nebel – „das wird es bald nicht mehr geben“ Jürgen Mair betreibt seit 18 Jahren die legendäre Paradiso Tanzbar – doch nun soll der Mietvertrag nicht verlängert werden. Ein Gespräch über den Niedergang der Münchner Clubkultur, 15-Jährige im P1 und was ihn an Gästen nervt. (SZ Plus)
Arzt vergewaltigt narkotisierte Patientinnen bei Darmspiegelung – Haftstrafe reduziert Der 54-Jährige hat sich nach Überzeugung des Gerichts an mehreren Frauen vergriffen. Einige Opfer konnten nicht mehr ermittelt werden. Nachdem der Bundesgerichtshof ein erstes Urteil teilweise aufgehoben hat, kommt es erneut zum Prozess. (SZ Plus)
„Wir sind das Blut in den Adern dieser Stadt“ Wer gehört zum Stadtbild und wer nicht? Mit der Debatte, die Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem Jahr ausgelöst hat, beschäftigt sich das Ausarten-Festival in München. Wie blicken junge Frauen auf diesen „politischen Kampfbegriff“?
„Wenn ich von meinen Eltern keine Unterstützung bekommen würde, hätte ich auch nicht München gewählt“ Wie geht es Studierenden in der teuersten Stadt Deutschlands? Die SZ hat vor der Ludwig-Maximilians-Universität mit ihnen über horrende Mieten gesprochen – und über die Gründe, warum sie trotzdem hier studieren wollen.
Kleinkinder geschlagen und gedemütigt: Erzieherin gesteht Misshandlungen Die Frau soll in einer Kita monatelang Kinder drangsaliert und sogar mit dem Tod bedroht haben. Nun sagt sie, sie bereue ihr Verhalten.
Wer zu viel Miete verlangen will, bekommt bald Post von der Stadt Die Stadt lässt Onlineangebote für Wohnungen künftig digital überwachen, um Vermieter auf Verstöße hinweisen zu können. Kritiker halten das für verfassungswidrig.
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