Warum das Münchner Nachtleben bedroht ist, wie junge Frauen auf den Stadtbild-Begriff blicken, was Experten von der Überwachung von Wohnungs-Onlineangeboten halten und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Disco mit Tanzfläche und Nebel – „das wird es bald nicht mehr geben“ Jürgen Mair betreibt seit 18 Jahren die legendäre Paradiso Tanzbar – doch nun soll der Mietvertrag nicht verlängert werden. Ein Gespräch über den Niedergang der Münchner Clubkultur, 15-Jährige im P1 und was ihn an Gästen nervt. (SZ Plus)

Arzt vergewaltigt narkotisierte Patientinnen bei Darmspiegelung – Haftstrafe reduziert Der 54-Jährige hat sich nach Überzeugung des Gerichts an mehreren Frauen vergriffen. Einige Opfer konnten nicht mehr ermittelt werden. Nachdem der Bundesgerichtshof ein erstes Urteil teilweise aufgehoben hat, kommt es erneut zum Prozess. (SZ Plus)

„Wir sind das Blut in den Adern dieser Stadt“ Wer gehört zum Stadtbild und wer nicht? Mit der Debatte, die Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem Jahr ausgelöst hat, beschäftigt sich das Ausarten-Festival in München. Wie blicken junge Frauen auf diesen „politischen Kampfbegriff“?

„Wenn ich von meinen Eltern keine Unterstützung bekommen würde, hätte ich auch nicht München gewählt“ Wie geht es Studierenden in der teuersten Stadt Deutschlands? Die SZ hat vor der Ludwig-Maximilians-Universität mit ihnen über horrende Mieten gesprochen – und über die Gründe, warum sie trotzdem hier studieren wollen.

Kleinkinder geschlagen und gedemütigt: Erzieherin gesteht Misshandlungen Die Frau soll in einer Kita monatelang Kinder drangsaliert und sogar mit dem Tod bedroht haben. Nun sagt sie, sie bereue ihr Verhalten.

Wer zu viel Miete verlangen will, bekommt bald Post von der Stadt Die Stadt lässt Onlineangebote für Wohnungen künftig digital überwachen, um Vermieter auf Verstöße hinweisen zu können. Kritiker halten das für verfassungswidrig.

WEITERE NACHRICHTEN

München: Goldhändler ausgeraubt – Polizei jagt Täter mit Großaufgebot

Nahverkehr: Westen oder Osten: Wo baut München die nächste U-Bahnlinie?

Malteser: „Man muss wissen, worauf man sich einlässt bei diesem Job“

Ein Künstler im Autohaus: Aufschlag für Noah Becker

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Wie geht es Studierenden in der teuersten Stadt Deutschlands? Zum Unistart haben die Hosts von „Hey München“ mit Studierenden über Mietpreise, Lebenshaltungskosten und Chancengleichheit gesprochen – und über die Gründe, warum sich dennoch so viele für ein Studium in München entscheiden. ...

MÜNCHEN ERLESEN

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold : Wie ein Münchner Fußballfunktionär gegen die Nazis kämpfte Wilhelm Buisson verteidigte die Weimarer Republik und das Münchner Gewerkschaftshaus. Nach ihrer Machtübernahme rächten sich die Nationalsozialisten. Am Freitag wird der Widerstandskämpfer geehrt. Von Martin Bernstein ...

Gastronomie : Ein Dinner unter Fremden Anette Rapp will mit ihrer Plattform „Contact Tables" Menschen zusammenbringen, die sonst alleine essen würden – im Restaurant, auf Reisen, in fremden Städten. Eindrücke vom ersten Abend in München. Von Jacqueline Lang ...

UNSER KULTURTIPP

Die bayerischen Rap-Stars „Dicht & Ergreifend“ : „Kurt Eisner und Karl Valentin würden sich im Grabe totlachen“ „Dicht & Ergreifend“ wurden beim Video-Dreh von der Wiesn abgeführt. Es folgen eine Tour, das neue Album „Zweiländerdreieck“ – und vielleicht ein juristisches Nachspiel. SZ Plus Von Michael Zirnstein ...

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