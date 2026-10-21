DER TAG IN MÜNCHEN
Planungen für Verlängerung der U5 werden fortgesetzt Die Stadt will Baurecht für die U-Bahnlinie im Münchner Westen bis nach Freiham schaffen. Ob der Tunnel tatsächlich gebaut wird, bleibt aber ausdrücklich offen. Denn ein anderes Großprojekt macht dem Vorhaben Konkurrenz.
20 Millionen Euro, damit München bei der Olympiabewerbung glänzt Der Stadtrat stellt die Weichen für den internationalen Wettbewerb und schafft acht neue Stellen. Der Zeitdruck wächst. Und Bundesfinanzminister Klingbeil wartet auf eine SMS von Markus Söder. (SZ Plus)
Wie die neuen Leihräder in München ankommen Nach dem verzögerten Start von „MyRadl“ ziehen Stadt und Verkehrsbetriebe eine erste Bilanz des neuen Bikesharing-Angebots. Wie viele Menschen die Räder bisher nutzen und wo nachgebessert werden könnte.
Der BND bleibt Pullach erhalten Nach dem Umzug der Zentrale nach Berlin gab es in der Gemeinde bereits Überlegungen für Wohnbebauung auf dem weitläufigen Areal des Geheimdienstes. Doch der nutzt weiterhin das gesamte Gelände – und plant weitere Baumaßnahmen. (SZ Plus)
Wohnen für 450 Euro warm – und das in München? Das städtische Unternehmen Münchner Wohnen baut in Riem ein Haus für Auszubildende. Die Mieten für die Bewohner sind extrem günstig – doch die Kosten für die klamme Stadt gehen in die Millionen.
Im Flussbett der Isar wachsen plötzlich Tomaten Trotz der niedrigen Temperaturen haben sich die Pflanzen auf dem steinigen Untergrund ausgebreitet – und tragen sogar Früchte. Aber wie sind sie dorthin gekommen? Ein Tomaten-Experte hat einen Verdacht.
WEITERE NACHRICHTEN
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