Wie es für Münchens Olympiabewerbung weitergeht, was bei den neuen Leihrädern nachgebessert werden könnte, wo Azubis bald für 450 Euro wohnen können und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Planungen für Verlängerung der U5 werden fortgesetzt Die Stadt will Baurecht für die U-Bahnlinie im Münchner Westen bis nach Freiham schaffen. Ob der Tunnel tatsächlich gebaut wird, bleibt aber ausdrücklich offen. Denn ein anderes Großprojekt macht dem Vorhaben Konkurrenz.

20 Millionen Euro, damit München bei der Olympiabewerbung glänzt Der Stadtrat stellt die Weichen für den internationalen Wettbewerb und schafft acht neue Stellen. Der Zeitdruck wächst. Und Bundesfinanzminister Klingbeil wartet auf eine SMS von Markus Söder. (SZ Plus)

Wie die neuen Leihräder in München ankommen Nach dem verzögerten Start von „MyRadl“ ziehen Stadt und Verkehrsbetriebe eine erste Bilanz des neuen Bikesharing-Angebots. Wie viele Menschen die Räder bisher nutzen und wo nachgebessert werden könnte.

Der BND bleibt Pullach erhalten Nach dem Umzug der Zentrale nach Berlin gab es in der Gemeinde bereits Überlegungen für Wohnbebauung auf dem weitläufigen Areal des Geheimdienstes. Doch der nutzt weiterhin das gesamte Gelände – und plant weitere Baumaßnahmen. (SZ Plus)

Wohnen für 450 Euro warm – und das in München? Das städtische Unternehmen Münchner Wohnen baut in Riem ein Haus für Auszubildende. Die Mieten für die Bewohner sind extrem günstig – doch die Kosten für die klamme Stadt gehen in die Millionen.

Im Flussbett der Isar wachsen plötzlich Tomaten Trotz der niedrigen Temperaturen haben sich die Pflanzen auf dem steinigen Untergrund ausgebreitet – und tragen sogar Früchte. Aber wie sind sie dorthin gekommen? Ein Tomaten-Experte hat einen Verdacht.

WEITERE NACHRICHTEN

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Versuchtes Tötungsdelikt in Pasing: 34-Jähriger sticht nach Streit auf Bekannten ein

Gewalttat in München: Streit um Lautstärke: 36-Jähriger in der U-Bahn brutal zusammengeschlagen

MÜNCHEN ERLESEN

Dramatikerin und Regisseurin Nora Abdel-Maksoud : „München ist eine Schatztruhe, wenn man Satirikerin ist“ Nora Abdel-Maksoud schreibt derzeit die lustigsten und bösesten Stücke für das Theater und bringt sie mit perfektem, rasantem Timing auf die Bühne. Doch wie erfindet man komische Dialoge? SZ Plus Interview von Yvonne Poppek ...

SZ-Serie: Insight Flughafen : Klare Ansage für Passagiere mit Knopf im Ohr Am Flughafen München kann man Durchsagen direkt mit dem Hörgerät oder den Kopfhörern empfangen. Noch ist dieses Auracast-Angebot ein Pilotprojekt an ausgewählten Gates. Wie es funktioniert und was noch verbessert werden muss, damit keiner mehr Informationen verpasst. SZ Plus Von Iris Hilberth ...

UNSER KULTURTIPP

Hip-Hop aus München : Wie Rapperin Ebow das Lebensgefühl von Gastarbeiterkindern vertont Ebru Düzgün alias Ebow ist in München geboren und aufgewachsen. Bekannt wurde sie mit queerfeministischem, politischem Rap. Ihr neues Album stellt sie aktuell auf der „Arbayt“-Tour vor. Von Anna Weiß ...

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