Von Catherine Hoffmann

In Bayern weiß man schon lange, wie sich das weiß-blaue Image aufpolieren lässt, nicht nur in der CSU. Auch die Münchner SPD hat früh begriffen, dass Bierdunst, Zwiebeltürme und Schuhplattler nur eine Karikatur der Wirklichkeit sind, dass das Land und seine Hauptstadt mehr zu bieten haben als das Weiß der Berge und das Blau der Seen. Und dass es jenseits der Klischees noch ein anderes, modernes Bayern gibt. Eines, das sich bei den Olympischen Spielen 1972 zeigen sollte, die Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel nach München geholt hat.

Vogel war ein Visionär. Er erkannte die Chance, die Stadt gründlich zu modernisieren und das schneller, als es sonst gegangen wäre. Es wurde ein Stadion mit verwegenem Dach gebaut, stolz präsentierte man sich als weltoffen und der Zukunft zugewandt. Zu den Spielen wartete man mit allerhand technischen Innovationen auf. Egal, ob der Supercomputer Golym von Siemens, das erste Elektroauto von BMW, oder eine automatische Fabrikationsstraße für Semmeln - München spielte bei vielen Neuerungen vorne mit. So beschleunigte Olympia die Modernisierung der Wirtschaft und löste einen beispiellosen Entwicklungsschub aus (SZ Plus). Die Stimmung, die sich anschließend in der Stadt ausbreitete, kann man nur als Euphorie bezeichnen. Dabei ging es nicht allein um Sportbegeisterung, sondern um Lebensgefühl: Es geht aufwärts, wir sind wirtschaftlich erfolgreich, wir können High Tech und Wissenschaft, und müssen dabei unsere Traditionen nicht verleugnen.

Später wurde dafür die Wendung "Laptop und Lederhose" erdacht. In die Welt gesetzt hat den Spruch Bundespräsident Roman Herzog. Er würdigte damit 1998 bei der Eröffnung der neuen Messe München Bayerns Entwicklung vom Agrarland zum Technologiestandort. Bei dieser Verwandlung seien "Technikbegeisterung und Tradition, Innovationsfreude und Bodenständigkeit keine unüberbrückbaren Gegensätze" gewesen. Deshalb habe man "innerhalb weniger Jahrzehnte den Sprung vom ökonomischen Schlusslicht ganz nach vorn geschafft". Der Spruch wurde von Edmund Stoiber so oft hemmungslos wiederholt, dass man schließlich glaubte, er sei vom damaligen Ministerpräsidenten selbst erfunden worden. Tatsächlich geht er aber auf politische Ziele der 50er- und 60er-Jahre zurück.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Ein Herrscher, nicht nur am Pult Stefan Soltész war einer der großen eigenwilligen Dirigenten. Sein Tod während einer Aufführung am Bayerischen Nationaltheater trifft die Klassikwelt schwer. Ein Nachruf. (SZ Plus)

Der Duft von Tüll Bauschige Röcke, Glitzerhosen und wuchtige Mäntel: Viele Besucher kommen nach drei Jahren Pause zum Kostümverkauf - und tauchen für Augenblicke ein in die Welt des Scheins.

Wasserwacht übt für die European Championships Mitte August finden auf der Regattastrecke bei Oberschleißheim die Wettbewerbe der Ruderer und Kanuten statt. Wie sich die Einsatzkräfte darauf vorbereiten.

10 Millionen Euro mehr, damit die Hilfe nicht weniger wird Tariflöhne steigen, Energiekosten auch - damit nicht ausgerechnet Verbände und Vereine im Sozialbereich an Leistungen sparen müssen, will das Münchner Rathausbündnis Zuschüsse erhöhen.

Radl-Demo für Tempo beim Radentscheid Mit Klein und Groß auf dem Rad fordert der ADFC München gemeinsam mit den weiteren Bündnispartnern des Radentscheids einen schnelleren Ausbau des Altstadt-Radlrings.

Annalena Baerbock zu Besuch in München Die Außenministerin hört zum Abschluss ihrer Bürgerdialog-Tour im Amerikahaus zu und erzählt von der weiten Welt. Einmal kommt sie dabei aus dem souveränen Tritt.

