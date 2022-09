Von Stephan Handel

Es hilft ja alles nichts: Ob Fan oder Gegner, Angsthase oder Wurschtler, Feierbiest oder Übervorsichtiger - die Wiesn wird stattfinden, in genau zwei Wochen beginnt sie. Der Diskussionen waren viele in den vergangenen Wochen und Monaten, aber nun stehen die Zelte, die Fahrgeschäfte werden aufgebaut, der Anstich ist unvermeidlich.

Dass das Oktoberfest 2022 keine ungefährliche Sache wird, das muss jedem klar sein, der hingehen will - die Chance, sich während mehrerer Stunden im Bierzelt mit Corona anzustecken, schätzen Experten auf zwischen 90 und 100 Prozent (SZ Plus). Besondere Einschränkungen auf dem Festgelände gibt es nicht - und was sonst noch in der Stadt passiert, gehört eher zur üblichen Wiesn-Routine: Die S-Bahn lässt fast 500 Züge mehr fahren, die Rolltreppe am U-Bahn-Halt Theresienwiese fährt schneller als sonst, der Rettungszweckverband hat die Zahl seiner Einsatzfahrzeuge erhöht, wie jedes Jahr, wenn Wiesn ist.

Eine geradezu demonstrative Unaufgeregtheit stellen alle Beteiligten zur Schau - und vielleicht ist das auch für die Bürger die richtige Haltung: Geht hin, wenn Ihr wollt, bleibt zuhause, wenn Ihr euch nicht traut, aber macht um Himmels Willen keinen großen Aufstand drum. So war es auch schon vor Corona, dass es Fans gab und Gegner. Insofern ist 2022 eine ganz normale Wiesn.

"Da freut man sich das ganze Jahr auf den Urlaub - und dann sowas" Am vorletzten Freitag der Sommerferien ruft die Pilotengewerkschaft zum Streik auf. Auf dem Münchner Flughafen geht es gleichwohl eher ruhig zu - am meisten Betrieb herrscht vor dem Umbuchungsschalter.

Warum Helene Fischer und Robbie Williams den U-Bahnhof-Umbau ausbremsen Großereignisse wie die Konzerte in Riem wirbeln den Zeitplan der Stadtwerke durcheinander. Deswegen müssen die Passagiere womöglich noch einige Monate länger mit den Sperrungen leben.

Wie geht es mit dem Oktoberfest-Aufbau voran? Der Countdown zur Wiesn 2022 läuft. Die Aufbauarbeiten sind bereits seit Wochen im Gange und nehmen langsam finale Züge an. Eine Bilderreise über den Festplatz.

Wieder ein Radler auf der Autobahn - und ein E-Scooterfahrer noch dazu Erst Dienstagnacht war ein Mann auf dem Autobahnring unterwegs. Nun zieht die Polizei gleich zwei Betrunkene bei Gräfelfing aus dem Verkehr.

Test für Gelbe Tonne in München - Hoffen auf Verbesserung In fünf Münchner Stadtbezirken will der Abfallwirtschaftsbetrieb Plastik und Metall von 2024 bis 2026 testweise abholen lassen.

Bauarbeiter stürzt in Schacht und stirbt Bei Schweißarbeiten auf dem Dach des Heizkraftwerks Süd stürzt der 65-Jährige durch eine Öffnung 15 bis 20 Meter in die Tiefe. Er verstarb noch am Unfallort.

