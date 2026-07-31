Was das ehemalige Arbeiterviertel Giesing so besonders macht, wie die Stadt resilienter gegen künftige Hitzeperioden werden will, warum der Wiesn-Wirt Alexander Egger auf eine europaweite Ausschreibung der Zeltplätze klagt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo München ehrlich und ungeschminkt ist In Giesing existiert die Vergangenheit neben der Gegenwart. Ein Rundgang durch das ehemalige Arbeiterviertel, in dem vieles einzigartig ist. (SZ Plus)

Die Theresienwiese leuchtet schon dunkelrot Die Stadt will resilienter gegen künftige Hitzeperioden werden und zieht dafür eine Analyse des Stadtklimas zu Rate. Diese auch konsequent berücksichtigen zu müssen, will man den Referaten aber dann doch nicht zumuten.

„Dass ich eine Gefahr für die Wiesn sein könnte: Das ist Propaganda“ Vor dem 191. Oktoberfest gibt es große Unsicherheit: Müssen die Biertempel künftig anders vergeben werden? Der Münchner Wirt Alexander Egger will das auf juristischem Weg erstreiten. Hier erklärt er warum. (SZ Plus)

Die Wiesn bekommt nicht nur neue Wirte, sondern auch mehr Sicherheit Nach dem Wirbel um die Zeltvergabe freut sich die „Wiesnfamilie“ nun auf den Endspurt vor dem Anzapfen. Es gibt nur wenige Neuerungen, aus dem Sicherheitschaos des Vorjahres hat man jedoch offenbar gelernt.

Butler soll seinen Chef um 50 000 Euro erleichtert haben Der 42-Jährige soll private Ausgaben über die Kreditkarte seines Arbeitgebers abgerechnet und Belege manipuliert haben. Vor Gericht bestreitet er die Vorwürfe. (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

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