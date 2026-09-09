DER TAG IN MÜNCHEN
Gefährliches Gedränge während der Wiesn – so will es die Bahn verhindern Am Hauptbahnhof kam es wegen der Baustellen in diesem Jahr schon zu gefährlichen Situationen. Nun reisen zum Oktoberfest voraussichtlich jeden Tag 100 000 Besucher mit dem Zug an. Wie soll das klappen?
München beschließt Grundstückstausch für neuen Platz in der Altstadt Jahrelang wurde über die Umgestaltung des Georg-Kronawitter-Platzes geredet, nun musste es schnell gehen. Der Feriensenat des Stadtrats hat den Weg für eine neue Bebauung und eine Tiefgarage frei gemacht. Doch an den Plänen gibt es Kritik.
Bewaffneter Raubüberfall: Tankwart schwer verletzt Das Opfer erhält einen Stich in den Oberkörper, kann aber noch selbst einen Notruf absetzen. Der mutmaßliche Täter wird etwa 40 Minuten nach der Tat festgenommen.
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