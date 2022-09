Um 12 Uhr ist es so weit: Mit dem "Ozapft is!" beginnt am Samstag das Oktoberfest! Menschen in Lederhose und Dirndl werden wieder auf die Theresienwiese strömen, die Masskrüge aneinanderstoßen, zu Blasmusik und Klassikern schunkeln, auf den Bänken (verbotenerweise) tanzen und sich bei Robbie Williams' "Angels" in den Armen liegen. So als wäre nichts gewesen. Als wäre die Wiesn, das größte Volksfest der Welt, nicht 2020 und 2021 ausgefallen, schlichtweg weil sich dort zu viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt hätten.

Der ganze Wahnsinn geht also wieder los - und dieses Jahr ist die Virus-Gefahr einfach vorbei? So simpel ist es leider nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort viele Menschen infizieren werden, die Wiesn ein sogenanntes Superspreading-Event wird, ist groß. Was aber Hoffnung macht: Inzwischen ist es nicht mehr so schlimm wie noch vor einem Jahr, wenn sich viele Menschen anstecken. Viele sind gegen Covid-19 geimpft und/oder waren bereits mit Corona infiziert. Dadurch erkranken deutlich weniger Leute schwer, wenn sie sich anstecken.

Haben Sie sich schon entschieden, ob Sie dieses Jahr auf die Wiesn gehen wollen? Oder sind Sie noch unschlüssig? Wenn Sie eine Entscheidungshilfe suchen: Wir haben für Sie aufgeschrieben, wie groß das Corona-Risiko auf der Wiesn ist. Es gibt auch auf dem Oktoberfest Orte mit geringer Ansteckungsgefahr.

DER TAG IN MÜNCHEN

So teuer werden die MVV-Tickets Die Fahrpreise steigen um fast sieben Prozent. Was Einzelfahrscheine, Streifenkarte und Monatskarte künftig kosten.

Tödlicher Unfall am Lenbachplatz: Radfahrer wird von Lastwagen überrollt Der 25-Jährige war am frühen Morgen auf dem Radweg in Richtung Maximiliansplatz unterwegs, als der Lkw-Fahrer gerade nach rechts in die Pacellistraße abbiegen wollte.

"Unsere Blockaden sind als Feuermelder notwendig" Drei Protestler der "Letzten Generation" sind wegen einer Festklebaktion auf einer Straße in der Münchner Innenstadt verwarnt worden - wegen Nötigung. Vor Gericht flossen Tränen.

Wer ist schuld am Sturz von der Bierbank? Ein Besucher verklagt den Betreiber eines Biergartens, weil die Sitzgelegenheit nicht sicher gestanden sei. Vor dem Amtsgericht folgt die Ernüchterung.

OB Reiter attackiert Deutsche Bahn Die Stadt sei nicht verantwortlich für die Verzögerungen beim Bau, schreibt der Münchner Oberbürgermeister in einem offenen Brief - und fordert eine Richtigstellung.

Mann schlägt Busfahrer mit E-Scooter ins Gesicht Als der 57-Jährige gerade am Dachauer Bahnhof eine Pause machte, attackierte ihn der Unbekannte unvermittelt und verletzte ihn schwer.

