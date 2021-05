Von Max Fluder

Klar, man hat es geahnt. Weder der bayerische Ministerpräsident noch der Münchner Oberbürgermeister hatten einen Hehl daraus gemacht, dass sie einer möglichen Wiesn 2021 eher skeptisch entgegensehen. Und trotzdem dürften heute viele Münchnerinnen und Münchner, aber auch viele andere Menschen weltweit ein wenig bis sehr betrübt sein. Dieses Jahr wird es wieder kein Oktoberfest geben, das haben Markus Söder (CSU) und Dieter Reiter (SPD) heute gemeinsam verkündet. Zumindest keines in München. Ob aus der bizarren Idee einer sechsmonatigen Wiesn im Wüsten-Emirat Dubai etwas wird, werden wir ja noch sehen.

Keine Mass Wiesnbier, keine Hendl, kein Ochsen-Zähler, kein Einzug der Wirte - und das alles das zweite Jahr in Folge. In der Geschichte der Wiesn kam es zwar schon öfter zu Ausfällen, auch über mehrere Jahre hinweg, aber seit Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb das Oktoberfest bis zum Beginn der Pandemie eigentlich ständig neue Rekorde. Hat sich also wirklich nichts getan seit dem vergangenen Jahr? Doch natürlich, mit Glück sind wir alle im September schon geimpft. Aber wer wagt dieser Tage noch Prognosen - und wer weiß, ob in diesem Jahr eine ausgelassene Wiesn-Stimmung überhaupt zustande gekommen wäre? Noch jedenfalls seien die Infektionszahlen zu hoch und die Sicherheit im Herbst könne nicht garantiert werden, so begründen Söder und Reiter die Entscheidung.

Wenn man sich anschaut, wie so mancher im Netz auf die Absage reagiert, dann meint man, die Welt ginge unter. Das tut sie natürlich nicht, für die eine oder andere Berufsgruppe ist das erneute Wiesn-Aus dennoch eine herbe Enttäuschung. "Uns wird jetzt im zweiten Jahr in Folge die Existenzgrundlage förmlich unter den Füßen weggezogen", sagt etwa Peter Bausch, Sprecher der Münchner Schausteller. Weil jene in der Regel kein zweites Standbein haben wie etwa die Wiesnwirte oder die Brauereien, sollte ihnen geholfen werden, kommentiert mein Kollege und Gastro-Reporter Franz Kotteder.

DER TAG IN MÜNCHEN

MÜNCHEN ERLESEN

