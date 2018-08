27. August 2018, 19:17 Uhr München heute Obdachlosencamps / Orden für Schweinsteiger / Autofahrer an Ampel angegriffen

Von Bernhard Hiergeist

Wann kommt man schon einmal unter die Brücke, die zur Landshuter Allee führt? Da kommt auch die Müllabfuhr nicht vorbei, kein Klempner, kein Schreiner. Es hat also ein wenig gedauert, bis die Stadt von dem illegalen Camp erfuhr und von den Bewohnern, zumeist Rumänen und Bulgaren.

Wobei: Ganz offiziell ist da ja dann auch niemand, schon gar keine Rumänen und Bulgaren, und schon gar nicht unter irgendwelchen Brücken. Denn wer über eine Heimatadresse in einem EU-Land verfügt, gilt offiziell nicht als wohnungslos. Wenn es niemandem auffällt und kaum eine Statistik die Situation einfangen kann, ist dann nicht eh alles in Ordnung?

Bei der Stadt sieht man das nicht so. Darum schauten irgendwann Sozialarbeiter unter der Brücke an der Landshuter Allee vorbei und informierten die Menschen dort. Schließlich wurde das Lager geräumt. Geschätzt 30 bis 40 Mal im Jahr werden die Behörden tätig, wenn sie von solchen wilden Camps erfahren, schreibt mein Kollege Dominik Hutter. Er hat recherchiert, wie sich die Obdachlosenszene in München verändert hat, und warum eine Räumung immer nur der letzte Schritt ist.

Wie Schweinsteiger den Ministerpräsidenten alt aussehen lässt Markus Söder hat eine Lobrede auf Bastian Schweinsteiger gehalten. Der kontert mit schnippischen Bemerkungen. Zum Artikel

Berg am Laim: Autofahrer an roter Ampel angegriffen Unbekannte reißen die Fahrertür auf und treten dem Mann ins Gesicht. Die Tat hat womöglich einen rassistischen Hintergrund. Zum Artikel

Messerstecher wollte "hellseherische Fähigkeiten" verteidigen Im Oktober 2017 sticht ein 34-Jähriger wahllos auf Passanten ein. Die Staatsanwaltschaft fordert, ihn in der Psychiatrie unterzubringen. Zum Artikel

Grafenau: Der Beppo und sein Stracula Guiseppe Guarino kam 1959 in den Bayerischen Wald, um in der Glasfabrik in Spiegelau zu arbeiten. Harte Arbeit, kalte Winter, kein Telefon, viel Heimweh nach Italien - aber dafür im Gepäck ein ganz besonderes Rezept: für sämige Eiscreme, weiß wie Schnee, mit Schokostückchen. In den 70er Jahren eröffnete Guarino die erste Eisdiele im Bayerischen Wald. Straccia-wie? Ganz egal! So etwas hatte man in Grafenau noch nicht gesehen. Zum Artikel

