25. Februar 2019, 18:52 Uhr München heute OB Reiter will eigenen München-Mietspiegel / Durchbruch für das Kunstareal

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Anna Hoben

Wahrscheinlich können Sie es schon gar nicht mehr lesen. Glauben Sie uns, wir wollen das eigentlich auch nicht mehr schreiben: Die Mieten in München steigen weiter. Diesmal höchstoffiziell bestätigt durch den neuen Münchner Mietspiegel, der demnächst erscheint und zu dem die Stadt am Montag erste Details bekannt gegeben hat. Die durchschnittliche Nettokaltmiete beträgt demnach nun 11,69 Euro, im vorherigen Mietspiegel waren es 11,23 Euro.

Manche finden ja, der Mietspiegel liege zu niedrig, der Haus- und Grundbesitzerverein zum Beispiel. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter allerdings findet, dass er zu hoch liegt. Denn in den Mietspiegel dürfen nur Neuverträge der vergangenen vier Jahre eingehen und jene Mieten, die in diesem Zeitraum verändert, also erhöht worden sind. So schreibt es das Gesetz vor. Der Mietspiegel ist also eigentlich ein Mieterhöhungsspiegel.

Reiter will deshalb nun einen eigenen, einen "echten" Mietspiegel erheben lassen: einen, der alte Verträge und lange nicht erhöhte Mieten ebenso einschließt wie die von Genossenschaftswohnungen und öffentlich geförderten Wohnungen. Das würde einen hohen Aufwand bedeuten und viel Geld kosten. Er wolle damit jedoch zeigen, "dass es uns ernst ist", so Reiter. Den München-eigenen Mietspiegel, der deutlich niedriger liegen könnte, will er den Ministern in Berlin zeigen und für eine Änderung der gesetzlichen Grundlage werben. Reale Auswirkungen hätte ein solcher Mietspiegel zunächst freilich nicht, er wäre sozusagen "nur zu Demonstrationszwecken".

Das Wetter: Sonne bei maximal 15 Grad.

Der Tag in München

Durchbruch für das Kunstareal Die Stiftung Pinakothek der Moderne hat von dem Architekten Stephan Braunfels wichtige Nutzungsrechte erworben - mit diesem Schritt kann das Museumsviertel ganz neu gedacht werden. Zum Artikel

Musikhochschule suspendiert hochrangigen Mitarbeiter Der Mann soll ohne rechtliche Grundlage Sonderzahlungen an den ehemaligen Präsidenten Siegfried Mauser veranlasst haben. Dem stehen sie aber gar nicht in voller Höhe zu. Zum Artikel

"2018 war kein gutes Jahr für die Verkehrssicherheit" Die Zahl der Verkehrstoten und der Verletzten hat sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Als Gründe nennt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit, Trunkenheit, Ablenkungen durch Handys - und den langen Sommer. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Währenddessen in...

Augsburg: Als 500 Bomben die Innenstadt zerstörten Nach der Bombennacht vor 75 Jahren lag die Augsburger Innenstadt in Trümmern und 730 Menschen kamen ums Leben. Werner Gindorfer erlebte die Angriffe am 25. und 26. Februar als 16-Jähriger - und bewahrt seitdem ein seltsames Erinnerungsstück auf. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg

Haben Sie Anregungen? Kontaktieren Sie uns unter muenchen-online@sz.de