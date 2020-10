Der deutsche Astrophysiker Genzel forscht am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München.

Von Sebastian Krass

Während des Fototermins geht es in einen Konferenzraum, in dem auf einem Flipchart ein gerahmtes Foto von Albert Einstein steht. Reinhard Genzel stellt sich daneben und lässt sich fotografieren: Nobelpreisträger neben Nobelpreisträger. Auf die etwas scherzhafte Frage, ob er sich jetzt auf Augenhöhe mit Einstein sehe, antwortet Genzel blitzschnell: "Oh nein, Einstein, das ist eine ganz andere Liga."

Seit Dienstagvormittag, als die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften bekanntgab, dass der Nobelpreis für Physik in diesem Jahr an Genzel, Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching, geht, ist für ihn kaum Zeit zum Durchatmen: Glückwunschanrufe und -besuche, Hunderte Mails und natürlich Interviews. Doch Genzel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er ist konzentriert bei der Sache und in jedem Moment freundlich. Als ein Mitarbeiter durch die Tür schaut, um zu gratulieren, bedankt Genzel sich und sagt gleich, dass er heute Nachmittag noch kurz bei den Kollegen vorbeischauen will.

Genzel hat die Auszeichnung zusammen mit einer Kollegin aus den USA und einem Kollegen aus Großbritannien bekommen. Sie alle haben mit ihren Forschungen gezeigt, dass Schwarze Löcher nicht nur theoretische Konstrukte sind, sondern dass es sie gibt. Grundlage für ihre Arbeit wiederum ist die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Im Gespräch mit der SZ spricht Genzel natürlich über Schwarze Löcher. Er erklärt aber auch, warum es ihm ganz recht ist, dass die großen Festivitäten in diesem Jahr ausfallen (SZ-Plus) - und wie ihm der Nobelpreis zu einem kostenlosen Parkplatz verhilft.

