Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Frauenklinik an der Taxisstraße schließt Das Haus in Gern ist das geburtenstärkste Krankenhaus in der Stadt - doch nun wird es bald seine Pforten schließen. Aus Kostengründen wird die Frauenklinik an einen anderen Standort verlegt. (SZ Plus)

Das Notprogramm der S-Bahn Ein Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer wird sich auch auf den S-Bahn-Verkehr im Raum München auswirken. Er soll von Mittwochabend bis Donnerstagabend dauern.

Plötzlich Nacktbilder im E-Mail-Eingang Die städtischen Behörden und Betriebe haben gesammelt, in welchem Ausmaß ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digitale Gewalt erleben. Besonders betroffen ist das Kreisverwaltungsreferat. (SZ Plus)

Mäusekot im Nobel-Lokal Lebensmittelkontrolleure haben 51 hygienische Mängel in einem Restaurant an der Maximilianstraße beanstandet. Nun wurde der Betriebsleiter verurteilt. (SZ Plus)

Doris Zoller wird zum zweiten Mal Interimschefin der Gewofag Von 2024 an soll sie gemeinsam mit Christian Müller die neue "Münchner Wohnen" führen. Ob Zoller dauerhaft Chefin bleiben will, lässt sie offen.

Streit um neue Flüchtlingsunterkünfte Bei der Unterbringung und Betreuung stoße die Stadt absehbar an die Belastungsgrenze, warnt das Sozialreferat. Kommende Woche soll der Stadtrat drei neue Standorte beschließen. Doch in den Vierteln gibt es Widerstand. (SZ Plus)

Verkehrswende: Stadt ist in Parkplatzfrage gespalten

Öffentlicher Nahverkehr: Stadtrat bekennt sich zur Tram-Westtangente

Nachruf auf Christiane Blumhoff: Ohne jede Bayerntümelei

Maxvorstadt: Einbrecher klauen teure Perücken - schon wieder

Schwabing: Ladesäule und Elektro-Jaguar stehen in Flammen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP