Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung: "Die Menschen nicht aus dem Blick verlieren" Das Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einer Matinée in den Münchner Kammerspielen. Über einen Vormittag der Freude, des Danks und der Zuversicht.

Immer mehr junge Münchner greifen zu harten Drogen Jetzt tauchen neue, lebensgefährliche Substanzen in der Stadt auf. Ermittler und Hilfsorganisationen reagieren besorgt. Aber auch manches, was als harmlos gilt, wird unterschätzt. (SZ Plus)

Der "Feind Nummer eins" will sichtbarer werden Die Münchner Grünen wachsen weiter auf inzwischen mehr als 4200 Mitglieder. Die neuen Vorsitzenden haben gleich drei wichtige Wahlen vor sich. Sie wollen in die Bierzelte, aber auch "das Netz nicht den Rechtsextremisten alleine überlassen".

Münchens größter Mietvertrag ist geplatzt Etwa 300 Millionen Euro sollte der Personaldienstleister Personio in den kommen 15 Jahren für Büros im Neubau "Elementum" nahe dem Hauptbahnhof zahlen - ein Rekordwert in der Stadt. Doch der Vermieter verfolgt nun andere Pläne.

Lucianos Fehlzündung Die "Seductive"-Tour des Rappers war in München nicht so "loco" wie erwartet. Was in den sozialen Medien wie der heißeste Scheiß verkauft wird, kommt hier nur lauwarm an. Eine Konzertkritik. (SZ Plus)

Polizei ermittelt: Auto nicht ausgelöst: Falschparker liefert sich Verfolgungsjagd mit Abschleppfirma

Polizeieinsatz in München: Räuber droht mit Messer - und wird festgenommen

Vermisstenfall aufgeklärt: Rentner nach fünf Monaten tot nahe Altenheim gefunden: "Wir waren immer ganz nah und doch weit weg"

