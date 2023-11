Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

"Die Hilflosigkeit ist nicht zu beschreiben" Angehörige der von den Terroristen der Hamas entführten Israelis schildern ihr Leid und fordern auch von deutschen Politikern: "Bringt sie heim!" (SZ Plus)

Stadt stellt Wache auf den Rathausturm Während einer pro-palästinensischen Demonstration hatte ein Mann die Fahne Palästinas außen an den Turm am Marienplatz gehängt - nun soll eine Sicherheitskraft so eine Aktion künftig verhindern.

MVG ordnet Leihradsystem neu Rund 4500 blau-gefärbte Mieträder stehen derzeit bereit. Künftig soll mit diesen leichter über die Gemeindegrenzen hinaus geradelt werden können.

"Jedes Glas weniger ist gut" Zu viel Alkoholkonsum, aber totale Abstinenz ist auch nicht vorstellbar? In der Therapie einer Münchner Beratungsstelle können Teilnehmende lernen, ihren Alkoholkonsum dauerhaft zu reduzieren. (SZ Plus)

Architekten fordern Erhalt des BR-Studiobaus Weil eine Sanierung Hunderte Millionen Euro kosten würde, soll das Gebäude abgerissen werden. Nun wehrt sich der Architekten-Bund gegen die Pläne. Wegen "seiner besonderen Qualität und einzigartigen Historie" müsse der Bau unter Denkmalschutz gestellt werden.

Münchner Küchenchef ist "Koch des Jahres" Miguel Marques, der erst 26-jährige Chefkoch in Dallmayrs Zwei-Sterne-Restaurant Alois, gewinnt das Finale.

Fehler bei Vergabe von E-Ladesäulen: Herber Rückschlag für die Verkehrswende

Bauarbeiten: Münchner Flughafen wieder per Bahn erreichbar - aber noch Einschränkungen

Innenstadt: Einbrecher in der SPD-Zentrale

IAA-Proteste: Verein wirft Polizei "Kontrolle um jeden Preis" vor

BR-Symphonieorchester: Bayerischer Rundfunk fordert große Lösung bei Konzerthaus

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP