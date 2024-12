Trotz Rekordeinnahmen wachsen Münchens Schulden bedrohlich an, die IAA soll in den Jahren 2027, 2029 und 2031 wieder nach München kommen, die Stadt baut 70 Wohnungen für 70 Millionen Euro und mehr.

Von Isabel Bernstein, Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Bald 326 Millionen Euro allein für Zins und Tilgung Trotz Rekordeinnahmen wachsen die Schulden der Stadt. Die grün-rote Rathausmehrheit spricht von einer soliden Finanzierung, die Opposition warnt: München droht, die Hoheit über den eigenen Haushalt zu verlieren (SZ Plus).

Kommentar: Das reiche München steuert auf den finanziellen Kollaps zu (SZ Plus)

Stadt München baut 70 Wohnungen – für 70 Millionen Euro In die geplante Anlage an der Nimmerfallstraße in Pasing sollen städtische Beschäftigte einziehen. Doch der Stadtrat diskutiert hitzig darüber, ob die Kosten so hoch sein müssen – und welche Verantwortung dafür der Freistaat trägt (SZ Plus).

München macht den Weg frei für nächste IAA Der Stadtrat kommt einem zentralen, aber umstrittenen Wunsch des Ausrichters nach. Damit werden drei weitere Ausgaben in der Stadt deutlich wahrscheinlicher.

„Soll ich jetzt sitzen und auf den Tod warten? Nö!“ Die beiden Bestsellerautorinnen und Bühnenmenschen EIke Heidenreich, 81, und Marianne Koch, 93, reden im Residenztheater über das Altern. Frech, amüsant und unterhaltsam – aber manch unangenehme Wahrheit wird lieber ausgespart (SZ Plus).

„Ich kann über diese ganzen Pro-Alk-Argumente nur noch schmunzeln“ Investigativreporter Felix Rutt trinkt manchmal so viel Alkohol, dass er seine Tochter am nächsten Morgen nur mit Tabletten erträgt. Dann verzichtet er für ein Jahr komplett. Und stellt am Ende sein ganzes Bild von Männlichkeit infrage (SZ Plus).

„Last Christmas“ auf Platz eins der nervigsten Weihnachtslieder Manche Pop-Songs laufen in der Adventszeit in Dauerschleife. Warum der Song von Wham besonders großes Potenzial für einen innerfamiliären Streit birgt und mit welcher Musik man am besten fährt (SZ Plus).

Wirtschaft Postbank schließt fünf Filialen in München

Unfall Junge Frau stürzt auf Treppe am Sendlinger Tor und verletzt sich schwer

Bandenkriminalität Clan rückt mit Machete und Baseballschlägern zum Geldeintreiben an

Prozess Sexuelle Übergriffe im Fitnessstudio

Islamfeindlichkeit Pasinger Messerstecher soll dauerhaft in die Psychiatrie

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

Wo der Arbeitsplatz im Schlafzimmerschrank ist Familie Génot ist in ein Mini-Reihenhaus gezogen. Um den Platz nicht zu sprengen, wurde alles genau ausgemessen - selbst die Schuhe. Wie es gelungen ist, das Zuhause geschickt einzurichten und warum bei ihnen kein Chaos entsteht (SZ Plus).

Interview mit Finanzexperte Besser mieten oder kaufen? (SZ Plus)

Wohnungsmarkt Welche Fallstricke in Mietverträgen lauern (SZ Plus)

Altbau-Flat in Schwabing Eine Wohnung, die zu teuer ist, um nur darin zu leben (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Weihnachtshaus : Ein Haus, 31 000 Lichter Im Advent ist das Zuhause von Familie Voß schon von Weitem zu sehen. Bis Haus und Garten in ein weihnachtliches Lichtergewand gehüllt sind, dauert es vier Wochen. Wieso der ganze Aufwand? Von Johanna Feckl und Peter Hinz-Rosin

SZ Plus Rotary Club : „Natürlich sind die meisten wohlhabend“ Rotarier gelten als elitär, aber die Mitglieder der weltweiten Vereinigungen tun viel Gutes. Zu Besuch bei Eva Moser und Gert Hügler vom Rotary Club Pullach-Isartal, die über ihr soziales Engagement sprechen – und mit manchem Klischee aufräumen. Von Daniela Bode

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Trattoria Lindengarten : Als ob die Oma kocht In der Trattoria Lindengarten in Laim sitzt man behaglich und genießt die italienische Küche. Qualität und Preise haben ein hohes Niveau. Von Karl-Heinz Peffekoven

