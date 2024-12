Von Lisa Miethke

Welche Fallstricke in Mietverträgen lauern Sehr geringe Nebenkosten? Kritisch. Überhöhte Miete? Trotzdem unterschreiben. Eine Mietrechtsexpertin erklärt, welche Klauseln in Mietverträgen problematisch sind – und wie man darauf reagieren sollte. (SZ Plus)

Millionenstreit ums neue IT-Rathaus Schon 2020 wollte das IT-Referat in einen Neubau ziehen. Doch Stadt und Investor geraten wegen Verzögerungen und einer Mieterhöhung aneinander. Die Vermieterin droht mit einer Klage auf 138 Millionen Euro Schadenersatz. Warum die Politik sich davon nicht erschüttern lässt. (SZ Plus)

Stadt beschließt strenge Verbote für den Alten Botanischen Garten Trotz Videoüberwachung und verstärkter Kontrollen nimmt die Kriminalität im Park unweit des Hauptbahnhofs zu. Von Januar an sind dort nun Alkohol, Messer und Cannabis untersagt. Manche befürchten aber, dass die Probleme damit nur verlagert werden.

Mann wird aus Untersuchungshaft entlassen – und vergewaltigt eine Frau Ein Kfz-Mechaniker filmt in seiner Wohnung heimlich Frauen beim Sex – eine vergewaltigt er. Vor Gericht legt er lapidar ein Geständnis ab.

Versuchtes Tötungsdelikt: Spaziergänger entdeckt Mann mit schweren Stichverletzungen

Urteil in München: Frau in Ägypten eingesperrt und misshandelt – Täter muss in Haft

Neues Probenzentrum für das Bayerische Staatsschauspiel: Richtfest fünf Monate vor Zeitplan (SZ Plus)

SZ Plus Cyberkriminalität : Der Reiz des schnellen Geldes Hochprofessionelle Betrüger verlocken Anleger, über das Internet immer höhere Beträge in Kryptowährung zu investieren. Plötzlich ist dann das Geld weg. Von Peter Becker

SZ Plus Künstlerhotel in der Maxvorstadt : Der letzte Gast im Hotel Marienbad Nach fast 170 Jahren schließt das kleine Hotel in der Barer Straße. Einst war es so bekannt wie der Bayerische Hof: Rilke, Fontane oder Clara Schumann residierten hier. Ein letzter Besuch an einem einst glanzvollen, aber immer noch besonderen Ort. Von Barbara Galaktionow und Stephan Rumpf

SZ Plus Tipps zur Stressbewältigung : Yoga-Übungen, um den Adventsrummel zu überstehen Sieben der gefragtesten Yogalehrer Münchens verraten ihre Lieblingsübungen, Mantras, Teerezepte und Rituale gegen den Stress – nicht nur – an Weihnachten. Von Michael Zirnstein

