Die Uefa steht wegen teurer Champions-League-Finale-Tickets in der Kritik, Tausende Syrer feiern Assad-Sturz am Odeonsplatz, warum die Münchner Parteien derzeit so stark wachsen und mehr.

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Schampus ohne Ende inklusive Schon jetzt werden erste Tickets für das Champions-League-Finale Ende Mai in München verkauft – für bis zu 13 900 Euro pro Person, ganz offiziell. Kritik kontert die Uefa mit dem Hinweis auf eine hohe Nachfrage, die sich eben in den Preisen widerspiegle (SZ Plus).

Tausende Syrer feiern Assad-Sturz am Odeonsplatz Ursprünglich wollten am Sonntag nur wenige Hundert Demonstranten Freiheit für Syrien fordern. Doch nach dem Ende des Regimes in der Nacht strömen Tausende in die Innenstadt.

Warum Münchens Parteien derzeit so stark wachsen Die Bundesregierung aus den drei Ampel-Parteien ist im Frust zerbrochen – doch davon lassen sich politisch Interessierte offenkundig nicht abschrecken. Manche Partei meldet in München bei der Zahl ihrer Mitglieder sogar regelrechte Höhenflüge (SZ Plus).

Finstere Gestalten in der Münchner Innenstadt Der Krampuslauf mit 350 Männern und Frauen aus 22 Brauchtumsgruppen zieht einige Zehntausend Münchner an.

Künftig heißt es: Dieser Zug endet hier Mit dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember verkehrt die S7 von Wolfratshausen über Pullach nur noch bis Hauptbahnhof. Dafür fährt von Kreuzstraße bis Pasing die S5. Auch auf der U6 nach Garching gibt es Veränderungen.

WEITERE NACHRICHTEN

Weihnachtsauktion des Abfallwirtschaftsbetriebs Wenn im Gebrauchtwarenhaus Goldmünzen versteigert werden

Pasing Gelenkbus weicht auf Tramstrecke aus – und bleibt stecken

Ramersdorf Unfall wegen doppelt grüner Ampel

Münchner Hauptbahnhof Bahnsteig geräumt nach Schusswaffen-Verdacht

Auktion in München Beckmann-Gemälde erzielt Verkaufspreis in Millionenhöhe

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Gute Werke : Plötzlich schossen sie ihm ins Gesicht Ali Delpasand und seine Frau demonstrierten in Iran für Menschenrechte, als plötzlich Schergen des Regimes auf sie zielten. Ihnen gelang die Flucht, nun kämpfen sie von München aus weiter. Von Lisa Sonnabend

SZ Plus Nachtgalerie-Jubiläum : „Bier für zwei, Shots für einen Euro, das macht uns im Wesentlichen aus“ Mit reichlich Alkohol und neuer Malle-Party-Bühne feiert die Nachtgalerie ihr 25-jähriges Bestehen. Die Gäste wissen, was sie dort erwartet – und was den Club vom P1 unterscheidet. Von Sophia Coper

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Kultur- und Freizeittipps von Schauspieler und Sänger Max Müller : Der Rosenheim-Cop erforscht München Schauspieler Max Müller hat gerade eine neue Staffel abgedreht und ein Hörbuch herausgebracht. In der Woche von 9. bis 15. Dezember genießt der Österreicher entspannte Tage in München mit Musik, Theater und Weihnachtszauber.

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg