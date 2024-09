Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

2100 Euro pro Nacht für die Wohnung direkt an der Wiesn Auf Airbnb finden sich noch Unterkünfte für das Oktoberfest – ob mit Alpenblick oder auf der Luftmatratze. Dass Preise höher sind, liegt manchmal auch an Erfahrungen mit früheren Wiesn-Gästen.

Nach Unfall: Schweigeminute auf der Wiesn Der Olympia-Looping ist nach Angaben der Betreiber die größte mobile Achterbahn der Welt. Nach dem Tod eines jungen Arbeiters laufen die Ermittlungen. Das Fahrgeschäft soll aber regulär in Betrieb gehen.

Wo Wiesn-Besucher rund um die Uhr verarztet werden Von Alkoholvergiftung bis zur gefährlichen Hirnblutung: In der Notaufnahme am Fuß der Bavaria wird geholfen – und dank ungewöhnlicher Ausstattung müssen Patienten immer seltener ins Krankenhaus.

Mann ärgert sich über Silvesterparty – dann fliegt eine Flasche auf die Feiernden Zum Jahreswechsel in Haidhausen soll ein Anwohner aus Wut über den Lärm auf der Straße eine Glasflasche mit altem Öl in Richtung der Menschen geworfen und mehrere am Kopf getroffen haben. „Aus Versehen“, sagt der Angeklagte vor Gericht (SZ Plus).

„Wir wollen den Eltern hohe Gebühren ersparen, aber wir als Träger leiden darunter“ Eine inklusive Kita sollte kein Luxus sein – und doch nimmt nur die Hälfte der inklusiven Kitas der Pfennigparade am neuen städtischen Fördermodell teil. Warum ist das so (SZ Plus)?

WEITERE NACHRICHTEN

Haidhausen Frau baut Unfall – und wird angezeigt

Richard-Strauss-Tunnel Stau nach Unfall im Berufsverkehr

Wahlkreise in München CSU stellt weitere Kandidaten für Bundestagswahl auf

Wegen des Wetters In München sterben massenhaft Schwalben

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Neue Wege in der Landwirtschaft : Was der Bauer nicht kennt, probiert er aus Es geht doch auch anders: Galloway-Rinder, Safran, Leinöl, Aroniabeeren - um ihren Höfen eine Zukunft zu sichern, lassen sich Landwirte rund um München einiges einfallen. Und manche lassen sich im Urlaub inspirieren. Von Iris Hilberth und Annette Jäger

SZ Plus Olympia-Attentat : Wie der Terror live ins Fernsehen kam Bevor der Thriller „September 5“ ins Kino kommt, zeigt das israelische Generalkonsulat in München eine Preview des Films über das Attentat von 1972. Die Bilder von damals seien im kollektiven Gedächtnis Israels noch immer präsent, sagt die Generalkonsulin. Von René Hofmann

UNSER KULTURTIPP

Erwachsenenbildung : Die Münchner Volkshochschule startet mit dem Schwerpunkt China in den Herbst Welten öffnen: Die MVHS bietet „im Jahr des Drachen“ ein vielfältiges Angebot an Vorträgen zur Gesundheit, Umwelt, Literatur und Musik. Von Andra Vahldiek

