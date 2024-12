Wie Syrer in München auf den Sturz des Diktators Assad reagieren, wo neuer genossenschaftlichen Wohnungsbau entstehen soll, warum der Stadt die neue Regelung zum Parken für E-Autos missfällt und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es ist wie die Geburt eines Kindes“ Der Münchner Kabarettist Christian Springer unterstützt mit dem Verein „Orienthelfer“ seit Jahren Menschen in Syrien. Welche Reaktionen er von dort erhält, wie er die neuen, islamistischen Machthaber sieht und was er von der Debatte über Rückführungen hält (SZ Plus).

„Ich hatte meine Brüder schon im Grab gesehen“ Tausende Syrer feiern am Odeonsplatz den Sturz von Machthaber Assad. Begegnungen mit Menschen, die viel gesehen und erlebt haben, das für Münchner kaum vorstellbar wäre (SZ Plus).

So viel Platz für günstige Wohnungen wie noch nie Die Stadt will Genossenschaften zehn Baufelder für mehr als 1000 Einheiten anbieten. Wo diese entstehen sollen – und warum die Bauherren bei aller Euphorie gleich mehrere Risiken fürchten müssen (SZ Plus).

Warum es München missfällt, dass E-Autos bald drei Stunden kostenlos parken Mit der Regelung möchte der Freistaat die E-Mobilität fördern. Doch das tut die Stadt schon seit Jahren – nun fürchtet sie „Mitnahmeeffekte“.

„Mit 72 gibt dir keine Bank mehr Geld“ Francesco Dreyfus hat das „Fresh Bagels & Muffins“ im Uni-Viertel über Jahrzehnte zu einer Institution gemacht. Nun steht er vor den Trümmern seiner Existenz – weil eine Immobilienfirma das Haus gekauft hat.

„Guns N’ Roses“ machen München zum Rock-Paradies 2025 tourt die Band durch Europa und Nahost – München ist einer von drei Stopps in Deutschland. Fans dürfen sich freuen: Die Bestbesetzung ist angekündigt.

WEITERE NACHRICHTEN

Auf Münchner Palliativstation Abführmittel in Milch gemischt? Krankenschwester vor Gericht (SZ Plus)

Kritik an Radwege-Plänen „Das ist eine Bankrott-Erklärung für Grün-Rot“

Sendling 80-Jähriger nach Feuer in Wohnung gestorben

Hansastraße Mann mit Stichverletzung an Bushaltestelle gefunden

Freizeit Neuer Eigentümer für Therme Erding (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Wenn die eigene Firma pleitegeht : „Das Schwierigste ist, dass du dich nicht als Versagerin siehst“ Wer ein Start-up gründet, wird getragen von großer Euphorie. Am Anfang. Wie fühlt es sich an, mit dem Herzensprojekt gnadenlos zu scheitern? Vier junge Münchnerinnen erzählen. Sie sagen: So eine Pleite muss nicht schlecht sein. Von Eva Pramschüfer

Weihnachten 2024 : Der „Christmas Hill“ von Ottenhofen Seit 21 Jahren verwandeln Anna und Peter Huber Haus und Garten in eine weihnachtliche Glitzerwelt, dieses Jahr zum letzten Mal. Zwischen Schneemännern und Rentieren gibt es gratis Glühwein, zugleich werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Von Regina Bluhme

UNSER NEWSTIPP

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründen direkt aufs Handy bekommen möchten.

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg