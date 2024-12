Warum Eltern 700 Euro für Kinderbetreuung am Tag zahlen, weshalb sich das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel noch verbessern könnte, welche besonderen Fälle Ermittler und Justiz in diesem Jahr beschäftigt haben und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Manche nehmen die Nanny mit in den Urlaub“ Cathrine Schorp vermittelt Nannys für reiche Münchner Familien, die schon mal 20 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Warum Eltern 700 Euro für Kinderbetreuung am Tag zahlen – und was sie dafür erwarten (SZ Plus).

Einzelhandel hofft auf eine Ehrenrunde des Christkinds Kriege, politische Unwägbarkeiten, Inflation: Die Erwartungen an dieses Weihnachtsgeschäft waren zurückhaltend. Wofür die Menschen trotzdem Geld ausgegeben haben und warum sich die Bilanz noch verbessern könnte.

Milde für den Vergewaltiger Ein 28-Jähriger gesteht, eine schlafende Freundin missbraucht zu haben. Weil sein Beamtenstatus auf dem Spiel steht, verurteilt das Schöffengericht den Mann lediglich zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten.

Jahresrückblick 2024 für München – Antisemitischer Anschlag, Tote im Eisbach und neuer Ärger für Alfons Schuhbeck Die Polizei geht gegen die Szene im Alten Botanischen Garten vor. Ein Jugendtrainer wird wegen hundertfachen Missbrauchs verurteilt – und ein Promi wird mit Kokain auf der Wiesn erwischt. Die aufsehenerregendsten Fälle von Ermittlern und Justiz.

WEITERE NACHRICHTEN

Unglück in der Lerchenau Frau stirbt nach Wohnungsbrand an Heiligabend

Am Hirschgarten Überfall beim Online-Date? Nebulöser Fall beschäftigt die Polizei

Feuerwehreinsatz Gasleck in Münchner Rettungswache

Feuer an Heiligabend Nach Brand im Vincentinum: Verdacht auf Rauchvergiftung bestätigt sich nicht

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Deutschlands bekanntester Profiler : „Der Typus Hannibal Lecter ist selten“ Alexander Horn hat berühmte Kriminalfälle gelöst, Mörder zum Gestehen gebracht. Über grobe Fehler bei Ermittlungen, Cold Case Ötzi – und warum es wichtig sein kann, wie ein Opfer gefesselt wurde. Interview von Philipp Crone

SZ Plus Tegernsee : Das Tal der Reichen Nirgendwo in Deutschland ballt sich so viel Natur, Kapital und Folklore auf so engem Raum wie am Tegernsee. Über Champagner-Massaker, Hundebäder und die Frage, ob das neue Sylt jetzt in Oberbayern liegt. Von Sebastian Beck und Matthias Köpf

UNSER FREIZEITTIPP

Events und Partys zum Jahreswechsel : Das ist an Silvester in München geboten Abtanzen auf Partys, Kunst in Museen, Jazz und Swing oder einfach nur gut essen gehen – in München gibt es viele schöne Möglichkeiten, den Jahreswechsel zu feiern. Die besten Tipps aus der Münchner Kultur und Gastronomie. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

