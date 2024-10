Was die Wiesn dieses Jahr so besonders macht, welche Geheimtipps man von einer Wiesnführerin lernen kann, warum die langen Schlangen am Münchner Flughafen selbst verschuldet sind und mehr.

OKTOBERFEST

Was die Wiesn dieses Jahr so besonders macht Auf dem Festgelände zeigt sich: Der bajuwarische Größenwahn ist noch intakt. In den Zelten macht sich derweil der Trend zum Aufmascherln weiter breit – und warum gab es eigentlich keinen richtigen Wiesnhit? Fünf Beobachtungen zum Oktoberfest (SZ Plus).

„Die Wiesn ist wie eine Sauna, da sind alle gleich“ Kellnerinnen und Kellner erzählen von ganz besonderen Momenten auf dem Oktoberfest, auf was sie verzichten könnten und was sie vermissen werden – und was sie sich in Menschenmengen wieder abgewöhnen müssen (SZ Plus).

Geheimtipps von der Wiesnführerin Beim Rundgang mit Stephanie Zimmermann lernt man, welche Nation gerade bei den Besucherzahlen aufholt, wo es die günstigste Weißwurst gibt und warum es am Kotzhügel nicht mehr so schlimm ist wie früher (SZ Plus).

Und wieder wird Frauen im Teufelsrad unter den Rock gefilmt Erneut tauchen auf Youtube Videos aus dem Fahrgeschäft auf. Die Betreiberin Elisabeth Polaczy sagt, sie wisse nicht, was sie noch tun soll. Radlerhosen an Besucherinnen zu verteilen, ist für die Wiesn-Stadträtin Anja Berger jedenfalls keine Lösung (SZ Plus).

After-Wiesn-Party Es stinkt nach Bier und Schweiß, es ist perfekt (SZ Plus)

Sanitäter auf dem Oktoberfest „Wir sind kampferprobt“ (SZ Plus)

Wiesn - Wie ich euch sehe „Wenn die Wahnsinnigen kommen, sollte man heimfahren“ (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

Am Münchner Flughafen herrschen unzumutbare Zustände – die selbst verschuldet sind Warten, warten, warten: Am zweitgrößten Flughafen Deutschlands kommt es immer wieder zu irrwitzigen Verzögerungen. Einer der Gründe für die Misere ließe sich leicht beheben (SZ Plus).

Chaos am Münchner Flughafen Zwei-Kilometer-Warteschlange - Passagiere verpassen reihenweise ihre Flüge

Mann in Münchner U-Bahnstation vergewaltigt: Vier Jahre Jugendstrafe Der Angeklagte hatte sich am Max-Weber-Platz an einem 18-Jährigen vergangen, der wegen seiner Alkoholisierung völlig wehrlos war. Die Tat hatte auch auf diplomatischer Ebene Folgen.

Die schreckliche, musäumslose Zeit bricht an Weil das Valentin-Karlstadt-Musäum saniert wird, schließt es für 18 Monate. Angeblich, denn in München können daraus leicht fünf Jahre werden. Zeit für einen Streifzug durch diese wunderbar alberne Welt (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei in München Überfall auf trans Person im Alten Botanischen Garten

Zwischenfall bei der S-Bahn Knall an der Hackerbrücke - Bahnsteig muss geräumt werden

Kulturzentrum Interims-Chefin Stephanie Jenke soll Gasteig in die Zukunft führen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus München seit dem 7. Oktober 2023 : Jahr des Hoffens und des Zweifelns Joana Osman und Ariella Chmiel sind zwei Münchner Frauen, die eines verbindet: der Schmerz darüber, was in Israel und Palästina geschieht. Wie sich das auch auf ihr Leben in der Stadt auswirkt. Von Bernd Kastner

SZ Plus Architektur : „Das ist ein stolzer Preis“ Die Villa von Ex-Bayern-Profi David Alaba in Grünwald steht für 6,7 Millionen Euro zum Verkauf. Architektin Irene Meissner erklärt, warum das von Sep Ruf entworfene Haus so besonders ist. Interview von Stefan Galler

UNSER GASTROTIPP

Daddee Blu : Ein Café kommt auf den Hund Im Café Daddee Blu im Glockenbachviertel gibt es mediterrane Spezialitäten. Die „wahren Chefs“ sind zwei Retriever – und bald tapsen vielleicht sogar Welpen durch das Lokal. Von Jacqueline Lang

