Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wenn ich das überlebe, dann will ich einfach das machen, worauf ich Bock habe“ Die Reise nach Bali? Abgesagt. Die Zukunftspläne? Erst einmal auf Eis gelegt. Als Marlene Kagerbauer, heute 24, von ihrer Krankheit erfuhr, schaltete sie in eine Art Überlebensmodus. Wie ist es, als junge Frau mit einer Krebsdiagnose klarzukommen (SZ Plus)?

Wie Münchner Vermieter mit möblierten Apartments Kasse machen Fast jede vierte Wohnung in der Stadt wird inzwischen in dem Segment angeboten – und das viel teurer als leere Einheiten. Mieterverein und Oberbürgermeister sind alarmiert. Wie die Masche funktioniert (SZ Plus).

Wenn der Chef seinen Mitarbeitern die Firma überschreibt Der Weg ist ungewöhnlich, die Angestellten sind „geflasht“: Das Software-Unternehmen Iteratec wird in eine Genossenschaft umgewandelt. Gründer Klaus Eberhardt löst damit ein Problem, auf das viele deutsche Unternehmen zusteuern (SZ Plus).

Keine Gratis-Drinks: Kellnerin soll aus Frust ihren Kollegen attackiert haben Sie soll dem Mann ein Weinglas ins Gesicht geschleudert und ihn dabei schwer verletzt haben. Zum Prozess erscheint sie nicht, nun sucht die Polizei nach ihr.

Coldplay-Sänger Chris Martin planscht im Eisbach Ein Fan erwischt ihn beim Bad im Englischen Garten und drückt auf den Auslöser. Bei den drei Konzerten hören mehr als eine Viertelmillion Fans die britische Band – Zehntausende davon völlig kostenlos.

WEITERE NACHRICHTEN

Stadtplanung in München Der Opernplatz wird grün

Am Hauptbahnhof Betrunkener beschimpft Rettungskräfte

Prozess Haftstrafen für Schockanrufer

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Geheimnisse eines Kanalreinigers : Was sich in Münchens Unterwelt verbirgt 2400 Kilometer Rohre sind in Münchens Untergrund verlegt, Pascal Kleiß muss dieses Kanalnetz reinigen. Er kennt die Orte, an denen die Stadt ganz besonders riecht. Von Patrik Stäbler

Tennis : Punkte sammeln für den großen Traum Der 16-jährige Tennisspieler Thilo Behrmann ist gebürtiger Freisinger, geht mittlerweile aber für Österreich an den Start. Dort ist er die Nummer eins in seiner Altersklasse. Nächstes großes Ziel ist die Junioren-Konkurrenz der Australien Open. Von Moritz Frimberger

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Restaurant Sanji’s in Haidhausen : Steaks, die ein echtes Spektakel bieten Das Sanji’s beeindruckt mit seinem Service und der Küchenkunst von Nizam Din Hamid. Hat man die Soße des Hauses aus roten Bohnen probiert, möchte man ohne sie kein Steak mehr essen. Von Toni Ego

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg