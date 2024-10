Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Flughafenchef verteidigt sich nach Chaos – und der OB geht in die Luft Das Rathaus zitiert Jost Lammers zum Rapport wegen der kilometerlangen Schlange vor der Abfertigung. Warum sein Auftritt in den Augen vieler Stadträte völlig misslingt (SZ Plus).

Evangelische Kirche sagt Diskussion zum Israel-Palästina-Konflikt ab Ein Palästina-Aktivist und der Chef der Europäischen Rabbinerkonferenz gemeinsam auf einem Podium – so etwas hat es lange nicht gegeben. Doch kurz vor dem Dialogabend zieht das Dekanat zurück – und sieht sich nun der Kritik aller ausgeladenen Teilnehmer ausgesetzt (SZ Plus).

„So wie es jetzt ist, ist es auf Dauer nicht mehr tragbar“ Was machen Tagesmütter, wenn sie krank sind? Ibuprofen nehmen. Arbeiten, bis es nicht mehr geht. Denn Krankentage haben sie keine, bei einem Einkommen unter dem Mindestlohn. Über ein System im roten Bereich (SZ Plus).

Söder und das Zeugnisgeld Beim Festakt zum Jubiläum der Stadtsparkasse gibt der Ministerpräsident Einblicke in die weniger befriedigende Noten-Entwicklung seiner Schulzeit. Oberbürgermeister Reiter stichelt gegen den Franken (SZ Plus).

Der Mann im Schatten des Oskar von Miller Der berühmte Technik-Pionier erntete den ganzen Ruhm, doch Arthur Schönberg machte einen großen Teil der Arbeit, nicht nur im Deutschen Museum. Dem Ingenieur aus der zweiten Reihe ist jetzt ein Buch gewidmet. Und das berichtet auch noch von ganz anderen Verdiensten.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München „Es war einfach gefährlich, was sie gemacht haben“

Kriminalität am Max-Weber-Platz 15-Jähriger wird verfolgt, bedroht und ausgeraubt

Grünwald Besuch bei der Polizei endet in Anzeige und Fahrverbot

Hotel-Bilanz Adele und Coldplay bescheren München Tourismus-Rekord

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Darf man Vögeln helfen? : „Aussetzen, wo man sie gefunden hat“ Naturschützer Manfred Siering über die Frage, wie man verletzte Vögel am besten versorgt, warum Schwalben nicht über den Brenner gefahren werden sollten und wie es die kleinen Flugkünstler bis nach Afrika schaffen. Von Martina Scherf

SZ Plus Schulbildung und Inklusion : Eine Entscheidung mit Weitblick Vor 50 Jahren wurde die Edith-Stein-Realschule für Sehbeeinträchtigte gegründet. Bis heute ist die Schule in Unterschleißheim die einzige Einrichtung dieser Art in Bayern, die Kindern den regulären mittleren Bildungsabschluss ermöglicht. Von Bernhard Lohr

UNSER KULTURTIPP

Spannende Musikfestivals in Bayern und Österreich : Wege zum Jazz Gypsy-Swing, Avantgarde oder Szene-Stars: Festivals in München, Salzburg und Nürnberg bieten in den kommenden Wochen Musikbegeisterten aller Art etwas. Ein Überblick. Von Oliver Hochkeppel

