Von Marla Kyriss, Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Im Olympiapark beginnt die neue Eiszeit Am Montagmorgen öffnet der SAP Garden für den Publikumsbetrieb. Die neue Multifunktionsarena am Südrand des Parks ist nicht nur der künftige Stammsitz des Münchner Profi-Eishockeys, sondern ermöglicht Kufensportlern auch pro Saison 7900 Hallen-Stunden.

Große Eröffnung im September Alles zum neuen SAP Garden im Olympiapark

62-Jährige soll verkleidet halbe Million Euro ergaunert haben Die Münchnerin steht im Verdacht, bei mehreren Banken Geld von fremden Konten abgehoben zu haben. Ihr Komplize soll zuvor Autos und Büros geknackt haben, um an die Ausweise und EC-Karten zu gelangen. Vor Gericht erzürnt die Angeklagte den Staatsanwalt (SZ Plus).

Polizei München – Der Neue ist ein Heimkehrer Nach zehn Jahren kommt Christian Huber als Vizepräsident an die Ettstraße zurück. Dort wird er künftig die ganz großen Einsätze verantworten.

„Es ist leider nicht wie in Filmen“ Minenräumung ist Millimeterarbeit, weiß Marcel Ostermaier von Handicap International. Wie perfide die Waffen funktionieren und wie gefährlich ihre Beseitigung ist, zeigt die Organisation auf der Landesgartenschau in Kirchheim (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Einsatz in Feldmoching 200 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Lagerhalle

Unterschleißheim Dieb scheitert an bruchfester Schaufensterscheibe

Hauptbahnhof Deutsche Bahn sperrt Zugang von U4 und U5 in die Gleishalle

Störungen im Nahverkehr Verspätungen und Zugausfälle bei der S-Bahn

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Schutz vor Misshandlung : Wenn Kinder Angst vor Mama und Papa haben In einem Haus im Münchner Westen wohnen Jungen und Mädchen, die verwahrlosten oder deren Vater die Mutter ermordet hat. Seit 50 Jahren versucht der Kinderschutzbund, den Schutzlosesten zu helfen. Manchen retten sie das Leben. Von Kathrin Aldenhoff und Catherina Hess

SZ Plus Münchner und ihre Hunde : Die Königin des Rudels Michaela Jancauskas arbeitete als Übersetzerin und Lektorin, jetzt verdient sie ihr Geld mit einem professionellen Gassigeh-Service. Verzehnfacht es den Spaß, wenn man mit zehn Hunden unterwegs ist? Von Karl Forster

UNSER FREIZEITTIPP

Sommer-Kulturorte : Acht Pop-up-Paradiese in München, die einen Besuch wert sind Nie gab es so viele temporäre Kultur-Biergärten und -Strände in der Stadt. Ob mit oder ohne Alkohol, mit Beats oder Bands, mit Brunnen, See oder Fluss – alle haben ihren eigenen Reiz. Von Michael Zirnstein

