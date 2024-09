Von Clara Leis

OKTOBERFEST

Wo schmeckt das Hendl besonders gut? Saftig und zart soll das Fleisch gebraten sein, kross und würzig die Haut. Ob die Lieblingsspeise auf dem Oktoberfest hält, was die Speisekarten versprechen, zeigt der SZ-Vergleichstest in 17 Zelten (SZ Plus).

Der Hendl-Brater Harry Stilp ist Disponent in einem Nachtexpress. Die Hälfte seines Jahresurlaubs opfert er, um im Schottenhamel-Zelt von morgens bis abends Hühner auf den Spieß zu stecken. Danach kann er monatelang kein Hendl mehr riechen (SZ Plus).

„Nur sieben Mass auf einmal, da würde ich nicht fertig werden“ Kellnerinnen und Kellner erzählen, warum der Oktoberfest-Start besonders war, weshalb sie immer wieder dabei sind - und was wirklich schmerzt nach einem Tag im Zelt (SZ Plus).

Der schnellste Zapfer auf dem Oktoberfest Jürgen Zirch bearbeitet im Augustiner-Zelt Holzfass und Bier mit so viel Gefühl, dass er selbst im Dunkeln die Gläser füllen könnte. Wie schafft er das über Stunden? Und wie viele Mass holt er aus einem 200-Liter-Fass (SZ Plus)?

Die große Schicki-Show Früher war das Oktoberfest auch für Prominente ein zwangloser Spaß. Im Zeitalter der Influencer lässt sich sagen: Die Wiesn kommt locker ohne Promis aus. Aber die Promis nicht ohne die Wiesn (SZ Plus).

Oktoberfest Champagner-Streit bringt Wiesn-Wirte zum Schäumen

Madlwiesn auf dem Oktoberfest Pfirsichlikör und Selfie-Rausch

Promis auf dem Oktoberfest an Tag 6 Bill Kaulitz zelebriert die Wiesn-Liebe

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Schweigen des Herrn Lehmann Das Münchner Landgericht befasst sich in einem Berufungsverfahren erneut mit dem ehemaligen Nationaltorwart aus Berg am Starnberger See und dem Dachbalken der Nachbargarage. Das Urteil fällt überraschend schnell – und spart dem Ex-Profi viel Geld.

Ein Mord aus „menschlich nicht nachvollziehbarem Anlass“ Eine Frau tötet „mit absolutem Vernichtungswillen“ einen wehrlosen behinderten alten Mann. Denn die 52-Jährige befürchtet, dieser könnte ihrem Ehemann die Telefonnummer eines früheren Saufkumpans geben. Das Gericht findet deutliche Worte für die Persönlichkeit der Angeklagten.

„Wir investieren in Menschen“ Die Risikokapitalgesellschaft Antler sucht weltweit nach den besten Start-ups und setzt Millionensummen auf ihre Zukunft. Was München so besonders macht – und welche Überflieger sie hier schon gefunden haben (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Unfall Amerikaner von S-Bahn erfasst und getötet

Schwanthalerhöhe 31-Jähriger stößt mit Trambahn zusammen – und kommt glimpflich davon

Feuerwehreinsatz in Laim Zwei Katzen sterben bei Wohnungsbrand

Nach dem Zusammenschluss von Gewofag und GWG Münchner Wohnen meldet Millionen-Überschuss

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Kein alltäglicher Beruf : Unter Haien Serdar Karagöz hat schwimmen gelernt, bevor er gehen konnte. Tauchen ist für ihn echte Leidenschaft. Im Sea Life Centre kümmert er sich um die Becken, die Technik und den Fischbestand. Die Tiere füttert er aus der Hand – na ja, zumindest die allermeisten. Von Tanja Munsch

SZ Plus Mobilitätswende : Auf der Standspur In gut situierten Stadtrandgemeinden wie Grünwald und Oberhaching haben E-Autos zuletzt kräftig zugelegt, doch jetzt stocken auch im Münchner Umland die Zulassungszahlen – mangels Förderung, Ladestationen und günstiger Modelle. Von Bernhard Lohr

UNSER KULTURTIPP

Buchläden mit einem speziellen Angebot : Besondere Buchhandlungen Ob queer-feministisch oder jüdisch, ob englischsprachig oder kindgerecht – wer in München ein spezielles Sortiment sucht, wird leicht fündig. Und nicht nur mit Büchern, auch mit Do-it-yourself-Material oder Kaffee kann man sich eindecken – oder gar einen Kurs zum Stressmanagement besuchen. Von Sina Möhlenkamp und Andra Vahldiek

