Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine Altstadt für alle – was aus der Münchner City werden soll Mehr Grün, weniger Autos: Bei der abschließenden Vorstellung zum Zukunftsprojekt Innenstadt zeigen sich die Beteiligten weitgehend zufrieden. Sorgen bereitet jedoch weiterhin die Parkplatzsituation.

Eklat in der Pinakothek der Moderne Koyo Kouoh, die Direktorin des Zeitz-Museums in Kapstadt, unterstellt Israel „ein Regime des Terrors und der Zerstörung“. Daraufhin verlassen zahlreiche Besucher die Veranstaltung, mit der Herzog Franz von Bayern geehrt werden sollte – und der 91-Jährige selbst warnt vor dem Aufflammen eines neuen Antisemitismus (SZ Plus).

Großeinsatz am Neptunbrunnen Das Polizeipräsidium versucht, Dealer und Gewalttäter aus dem Alten Botanischen Garten zu verdrängen. 60 Beamte nehmen an diesem Nachmittag im Park Kontrollen vor.

Angst vor alten Rechnungen Am Mittwoch stimmt der Stadtrat über drei wichtige Referenten-Posten ab. Eigentlich sind die Mehrheiten klar – doch in der oftmals zerstrittenen grün-roten Rathauskoalition könnten Abweichler die Pläne durchkreuzen (SZ Plus).

Eine Halle und viele Probleme Klappt das Vorhaben der Stadt, den neuen Großmarkt von einem privaten Partner bauen zu lassen? Noch fehlt die Finanzierung, und die Händler drohen mit Wegzug. So steht es um das Millionen-Projekt (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil am Landgericht München Neun Jahre Haft für einen todkranken Mörder (SZ Plus)

Verlängerung der U5 Großbaustelle vorm Balkon

Insolvente Klinik Diakoniewerk Maxvorstadt muss den Betrieb einstellen

Neuperlach Falsche Telekom-Mitarbeiter als Trickbetrüger unterwegs

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Bergson in München : Der klügste Konzertsaal Europas Ein Klangsystem im Münchner Bergson kann den ganzen Saal verwandeln: in eine Kathedrale oder in die Elbphilharmonie. Eine musikalische Revolution. Von Egbert Tholl

SZ Plus Abenteuerreise : „Um die Welt zu segeln bedeutet, sein Boot an den schönsten Plätzen der Welt zu reparieren“ Vier Jahre lang war Paul Piendl mit dem Boot unterwegs. Dabei erlitt er Mastbruch und wurde Zeuge eines Luftangriffs der Amerikaner in Jemen. Interview von Renate Greil

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Kinofilm über Gabriele Münter und Wassily Kandinsky : Die große Liebe zur Kunst „Münter & Kandinsky“, das sind in einem neuen Kino-Biopic Vanessa Loibl und Vladimir Burlakov. Wie spielt man dieses legendäre Künstlerpaar? Und taugen sie noch als Vorbilder? Interview von Josef Grübl

