Starkbierprobe am Nockherberg / 25000 in München auf Klimastreik

SCHWERPUNKT NOCKHERBERG

Vorher-Nachher am Nockherberg: Vom Schauspieler zum Doppelgänger Hier eine Glatze, da ein falscher Haaransatz: Vor dem Singspiel bei der Starkbierprobe werden die Darsteller zu Politikern. Einblicke in die Metamorphose der Verwandlungskünstler (SZ Plus).

Markus Söder auf dem Nockherberg: Mal Kröte, mal Armleuchter Einst musste Markus Söder bangen: Wird er in der Fastenpredigt am Nockherberg überhaupt erwähnt? Als Ministerpräsident muss er sich nicht mehr sorgen - seine Nockherberg-Karriere in Sprüchen.

Derblecken am Nockherberg: Seine Hauptaufgabe ist, einfach nur zu stören Kino-Betreiber und Darsteller Christian Pfeil spielt beim Derblecken am Nockherberg FDP-Chef Christian Lindner. Ein Gespräch über den Habitus seiner Figur und die Kunst des Singspiels (SZ Plus).

Wie waren Fastenpredigt und Singspiel? Wer hat am meisten abbekommen und wie haben die Politiker reagiert? Nach dem Ende der Veranstaltungen finden Sie unter sz.de/nockherberg die aktuelle Berichterstattung - und schon jetzt alles Wissenswerte rund um den Starkbieranstich.

DER TAG IN MÜNCHEN

Klima-Protest: 25 000 in München gegen den Weltuntergang Zehntausende Menschen gehen am Freitag auf die Straße, um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Dieses Mal hat "Fridays for Future" einen neuen Verbündeten - und mit Volker Wissing einen klaren Gegner.

Münchner Kita-Förderung: "Wie soll man das stemmen als Eltern?" Die neuen Förderpläne der Stadt für Kitas könnten für Eltern, deren Kinder eine private Einrichtung besuchen, gravierende Folgen haben: Ein Krippenplatz wird sie von 2024 an vielleicht mehrere Hundert Euro mehr kosten - pro Monat.

Streikankündigung: Viele Kitas dürften am Mittwoch geschlossen bleiben Die Gewerkschaft Verdi kündigt den nächsten Streik an: In der kommenden Woche drohen in München Einschränkungen bei Krankenhäusern und Straßenreinigung. Am Mittwoch streiken die Kita-Beschäftigten.

Traditionswirtshaus am Viktualienmarkt: Kufflers übernehmen den "Sedlmayr" Die Großgastronomen pachten das Lokal, das einst der Volksschauspieler Walter Sedlmayr ins Leben gerufen hatte. Warum das Haus trotzdem erst einmal schließen muss.

Bewährungsstrafe nach tödlichem Raserunfall Bei dem Horror-Crash auf der Autobahn vor dem Starnberger Dreieck war der Gautinger Beifahrer des heute 26-jährigen Angeklagten gestorben. Dieser konnte sich danach offenkundig an nichts erinnern - und war lange davon ausgegangen, er hätte gar nicht am Steuer des Sportwagens gesessen.

Zecken: München ist FSME-Risikogebiet Das Robert-Koch-Institut hat neue Gebiete ausgewiesen, in denen die Gefahr einer Hirnentzündung nach einem Zeckenstich erhöht ist.

Polizei verhaftet Reichsbürger - und fördert ein ganzes Waffenarsenal zutage Weil der 55-Jährige die Polizistenmorde von Kusel in sozialen Medien gelobt haben soll, durchsuchen Ermittler dessen Wohnung in Neuhausen. Der Mann besaß Armbrust, Pistole und drei scharfen Handgranaten.

Schwabing: Hohenzollernkarree wird wohl städtisch Die grün-rote Rathauskoalition will den Wohnkomplex mit 23 Häusern kaufen. Es könnte mit rund 200 Millionen Euro einer der teuersten Deals der Stadtgeschichte werden.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg