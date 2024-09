Warum es Studierenden an Wohnraum mangelt, Gedenken an Oktoberfest-Attentat, erste Spur zu Verdächtigem nach tödlichem Angriff im Alten Botanischen Garten: diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

OKTOBERFEST

Ein Filmmord am Ort des Anschlags Beim Gedenken an das Attentat von 1980 am Wiesn-Haupteingang empören sich Überlebende über Dreharbeiten des ZDF vor dem Denkmal – und stellen die Opfer ins Scheinwerferlicht.

Die Wiesn-Hitparade Welches Lied wird am häufigsten im Bierzelt gespielt? Welches kaum noch? Ein Blick auf die Wiesn-Hitparade der vergangenen Jahre, von Aufsteigern, Absteigern, Überraschungshits - und der umstrittenen Sehnsucht nach Tirol. (SZ Plus)

Im Rausch der Roulade Wer auf dem Oktoberfest nicht nur trinken, sondern auch essen will, wird im neuen Zelt Boandlkramerei auf der Oidn Wiesn gut bedient. (SZ Plus)

Adeles Konzertveranstalter in München: Leutgeb mit Kokain auf der Wiesn erwischt

Promis auf dem Oktoberfest an Tag 5: Joko und Glas

DER TAG IN MÜNCHEN

Zweite Studentenstadt gesucht Zur Finanzierung von dringend benötigtem neuen Wohnraum für Studierende könnte ein 78 Millionen Euro großer Fördertopf angezapft werden. Doch 2023 floss daraus kein Cent nach München. Warum? (SZ Plus)

Erste Spur zu Verdächtigem nach tödlichem Angriff in München Im Alten Botanischen Garten wird ein schwerstverletzter Mann gefunden. Er stirbt im Krankenhaus. Die Polizei sucht nun mit einem Fahndungsfoto nach einem Tatverdächtigen – und hat erste Hinweise.

„Das ist es, was die Rechten nicht wollen“ Ein Rabbiner und ein Imam treffen sich. Sie scherzen miteinander, stellen sich Fragen, entdecken Gemeinsamkeiten. Organisiert hat das Treffen der städtische Beauftragte für den interreligiösen Dialog. Die Botschaft lautet: Frieden.

Richter geben TU beim Garchinger Reaktor freie Hand Die Anlage kann auch ohne Umrüstung auf niedriger angereichertes Uran hochgefahren werden. Das begründet der Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil mit einer unwirksamen Frist. Das juristische Ringen ist noch nicht zwangsläufig beendet.

WEITERE NACHRICHTEN

Freizeit: Freie Bahn für Mountainbike-Trails an Isar

„Ausdruck der Solidarität“: 780 000 Euro für Synagoge in der Reichenbachstraße

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Interview mit Heinz Rudolf Kunze : „Das sind doch keine Rocksänger wie Grönemeyer und ich“ Der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze über die „Jammerlappigkeit“ junger Kollegen, die Machtlosigkeit von Taylor Swift, die Flüchtlingsfrage und was ein gutes Lied gegen den russischen Angriffskrieg ausmacht. Interview von Michael Zirnstein

SZ Plus Die Münchner und ihre Vierbeiner : Die Hand am Hund Gelenkschmerzen, Bandscheibenvorfälle oder OP-Nachwehen machen nicht nur den Menschen zu schaffen. Antonie Forster arbeitet als Physiotherapeutin für Hunde. Sie schickt sie auch aufs Trampolin und aufs Unterwasserlaufband. Von Sonja Niesmann

UNSER GASTROTIPP

München : In diesen zehn Cafés lohnt sich ein Frühstück Ob klassisch mit Kaffee und Croissant, ausgiebig mit Pancakes und Avocadobrot oder vegan mit pflanzlichem Käse und Hafermilch: Unsere Tipps für einen perfekten kulinarischen Start in den Tag. Von Jacqueline Lang, Janina Ventker, Katharina Federl

