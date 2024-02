Ein 26-jähriger Pflege-Azubi aus Kongo muss um seinen Aufenthalt in Deutschland bangen, mutmaßliche Steuerhinterziehung im ehemaligen In-Lokal und mehr.

Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

Abschiebe-Drama um Pflege-Azubi Ein 26-jähriger Auszubildender des Pflegeunternehmens Münchenstift wird am Freitag verhaftet. Er soll in Kongo zurückgebracht werden. Wenige Stunden vor dem angesetzten Flug lenkt das Innenministerium ein. (SZ Plus)

Party-Grieche soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben Beim Prozess trifft der Geschäftsführer des einstigen In-Lokals Kytaro auf die Richterin, die bereits Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung verurteilt hat - doch in diesem Fall stehen noch höhere Summen im Raum. (SZ Plus)

Noch nie besuchten mehr Touristen München Im vergangenen Jahr zählte die Stadt 18,6 Millionen Übernachtungen. Die Krise ist überwunden, der Wirtschaftsreferent zufrieden. Nur bei einer Zielgruppe, da müsse man noch besser werden.

Die Hingucker des Fahrrad-Frühlings Unten die Kiste Bier, oben der Einkauf, hinten das Kind - die Zweirad-Branche hat nicht nur ihre Lastenräder ordentlich aufgerüstet. Die Verbesserungen beginnen bei der Schaltung und gehen bis zur "Dreizimmerwohnung auf Rädern".

Wie Tierschutz-Aktivisten Schausteller in Aufruhr versetzen Eine Tierschutzorganisation kritisiert, dass auf Kinderkarussells Figuren von Pferden, Elefanten oder Delfinen benutzt werden. Über ein Paradebeispiel für gelungenes Triggern. Eine Glosse. (SZ Plus)

Gastronomie in München: Neue Wirtsleute für die Menterschwaige

Polizeieinsatz in der Au: Mit Schreckschusspistole herumgeballert

Unfall in den Alpen: Münchner fliegt bei Skiunfall fast 30 Meter durch die Luft - schwer verletzt

Klinikum Schwabing: Ein weiteres Haus für die Pflegekräfte

Schlägerei am Hauptbahnhof: Jugendliche stoßen Paar Rolltreppe hinunter

Bundesweite Umsetzung geplant: Workshop befähigt Menschen mit Behinderung, selbständig zu werden

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg