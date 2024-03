Das Studierendenwerk will Wahlen in Wohnheimen abschaffen, Bahn und Lufthansa streiken von Donnerstag an, Frau erhält Schmerzensgeld wegen misslungener Blondierung und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

"Ein Angriff auf die Demokratie" In den Wohnheimen, die dem Studierendenwerk unterstehen, sollen wichtige Elemente der Selbstverwaltung abgeschafft werden. Die Betroffenen wehren sich (SZ Plus).

München steht ein Bahn- und Lufthansa-Streik bevor Am Donnerstag wird der Verkehr von und nach München wohl erheblich beeinträchtigt werden. Was über die Streiks von GDL und der Lufthansa-Mitarbeiter bekannt ist - und worauf sich Reisende einstellen müssen.

Wie Kriminelle sich immer etwas Neues ausdenken Erst vergangene Woche wurde eine 59-Jährige um einen sechsstelligen Betrag gebracht: Auf welche kriminellen Tricks Münchner bereits hereingefallen sind - und was die Polizei dagegen tut (SZ Plus).

Heizkraftwerk Nord soll auf Gasbetrieb umgestellt werden In der Anlage in Unterföhring soll schon bald keine Kohle mehr verbrannt werden. Der Beschluss ist grundsätzlich gefasst, nun nennen die Stadtwerke erstmals Details.

Um das Leid der Betroffenen geht es kaum Erstmals wird in München in größerer Runde über die Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche gesprochen. Manche Reaktionen kommen dabei erstaunlich spät (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Amtsgericht: Kundin erleidet Verbrennungen und dauerhaften Kahlschlag beim Friseur (SZ Plus)

Freiwillige vor: Auf der Freiwilligenmesse suchen Organisationen Ehrenamtliche

Feuer in Wohnhaus: Vier Verletzte bei Kellerbrand in Forstenried

Schwabing: Großer Polizeieinsatz im Englischen Garten

Unfall am Mittleren Ring: Autofahrer rammt anderen Pkw - Notfallsystem im Richard-Strauss-Tunnel ausgelöst

