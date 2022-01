Als das ganze Theater mit Corona begann, waren die Befürchtungen unter Münchner Wirtinnen, Wirten und Servicekräften groß: Wie sollen wir das bloß überleben? Es folgten aufregende Wochen und Monate, mit Komplettschließungen von Lokalen, Öffnungen draußen bis 22 Uhr und drinnen nur bis 20 Uhr und so weiter. Mittlerweile, möchte man meinen, ist man die ganze Palette an Regeln durch. Und doch kommt schon wieder die nächste: 2-G-Plus nämlich. Man darf dann nur noch dreifach geimpft ins Lokal. Zweimal geimpft oder genesen genügt nicht, dafür ist jetzt auch noch ein tagesaktueller Test nötig.

Und doch tut sich in der Münchner Restaurantszene gerade so viel wie schon seit Jahren nicht mehr (SZ Plus). Antreiber ist dabei vor allem die gehobene Gastronomie. Münchens einziger Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig macht sich selbständig, das hat er bereits bei seinem Abschied vom Bayerischen Hof im vergangenen Sommer angekündigt. Bei uns kann man nun auch lesen, wo er das macht - und zwar nicht nur, wo sein neues Lokal Jan sich befindet (das war schon mal zuerst bei uns zu lesen), sondern auch, wo er sein Pop-up-Restaurant eröffnet. Das ist sehr standesgemäß untergebracht, so viel sei schon mal verraten.

Aber das ist noch nicht alles. Die Spitzengastronomie der Stadt findet sich in spätmittelalterlichen Bürgerhäusern, in der BMW-Welt unterm Dach und in einem Gewerbegebiet in einem brandneuen Apartmenthotel mit eigener Gemüsefarm auf dem Dach. Um in München aufzufallen, muss man sich eben etwas einfallen lassen. Zumindest um die Sternegastronomie braucht es einem an der Isar jedenfalls nicht bange zu sein.

Stadt untersagt weitere "Corona-Spaziergänge" Die neue Allgemeinverfügung richtet sich damit gegen die Taktik von Impfgegnern, sich vermeintlich spontan zu nicht angemeldeten Protestaktionen zu versammeln.

Zahl der Fluggäste stagniert auf niedrigem Niveau Vor Corona hoben vom Münchner Flughafen zuletzt fast 49 Millionen Passagiere im Jahr ab. Nun sind es gerade einmal elf Millionen. Und die Aussichten bleiben verhalten.

Ein paar Reserve-Betten mehr Ende November wurden einige kleinere Kliniken in München verpflichtet, auch Covid-19-Patienten aufzunehmen. Hat sich die Situation seitdem entspannt?

Mann überfällt Tankstelle und verabschiedet sich mit Herzgeste Mit einer Sturmhaube maskiert betritt der Mann die Tankstelle in der Kapuzinerstraße, droht mit einer Schusswaffe und nimmt knapp 1000 Euro mit. Beim Hinausgehen zeigt er eine Geste, die auf dem Fußballplatz üblich ist, aber nicht bei Überfällen.

