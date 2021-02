Neue SZ-Serie: Was Münchens Museen auszeichnet / Corona-Check an der Ladentür

Von Thomas Anlauf

Wann waren Sie das letzte Mal in einem Museum in München? Das muss schon einige Zeit her sein, schließlich sind die Häuser wegen der Corona-Pandemie für Besucher geschlossen. Die SZ-Redaktion hat sich genau deshalb aufgemacht und Münchner Museen besichtigt, um Ihnen von nun an wöchentlich einige besondere Werke vorzustellen. Es sind ziemlich exklusive Führungen mit den Museumsdirektorinnen und Museumsleitern geworden, sie nahmen sich Zeit, unseren Reportern und Fotografen die Besonderheiten ihrer Häuser zu zeigen.

Zum Auftakt durfte ich mit Sylvia Schoske durch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst laufen. Das Museum wurde 2013 eröffnet, zuvor war Schoske bereits seit 1989 Direktorin der Ägyptischen Staatssammlung in der Münchner Residenz. Als sie anfing, war sie die jüngste Museumsdirektorin Deutschlands. Unser Besuch im Neubau an der Gabelsbergerstraße fiel nun auf ihren ersten Tag im Ruhestand, kaum zu glauben.

Sylvia Schoske nutzte die persönliche Führung auch dazu, einige Anekdoten zu einzelnen Objekten zu erzählen, etwa, was es mit der "Viererbande" und dem "Covergirl" auf sich hat (SZ Plus). Bei meinen nächsten Besuchen im Ägyptischen Museum werde ich wohl automatisch an diese Geschichten denken.

