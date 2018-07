30. Juli 2018, 18:52 Uhr München heute Münchner Luft wird sauberer / Flughafen-Chef wehrt sich / Ed Sheeran in München

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Katharina Henning

Die Luft ist in München entlang großer Straßen bestenfalls mittelfrisch, schreibt mein Kollege Tom Soyer. Vor allem für Radlfahrer. Deshalb hat sich der Künstler Martin Nothhelfer eine Aktion ausgedacht, um auf die Luftverschmutzung aufmerksam zu machen.

Vielleicht sind Sie ihm ja begegnet? Als Wolke verkleidet ist er durch die Stadt geradelt. War die Luft gut - wie etwa im Englischen Garten - pupste die Wolke Seifenblasen und gab fröhliche Musik von sich. Dort, wo Abgase die Luft verpesteten, verbreitete sie Rauch und unangenehme Klänge. Mein Kollege Martin Moser hat Nothhelfer auf seiner Radltour begleitet.

Zum Glück zeigen die jüngsten Luftmessungen in München mittlerweile verbesserte Werte an. Wenn das so bleibt, könnten die ursprünglich errechneten Werte am Ende des Jahres deutlich besser ausfallen. Hurra! Und eine Studie der Universität Kopenhagen belegt ohnehin, dass die positiven Gesundheitseffekte des Radelns überwiegen - selbst wenn die Route nah an Ottomotor und Dieselstinker verläuft.

Das Wetter: Es bleibt hochsommerlich warm bei maximal 34 Grad.

Der Tag in München

Flughafenchef wehrt sich nach Chaos am Terminal 2 gegen Kritik

Man könne Passagiere nur informieren, wenn man selbst verlässliche Informationen habe, sagt Michael Kerkloh. Die Situation sei aber sehr unübersichtlich gewesen. Zum Artikel

München verliert drei Michelin-Sterne

Die Stadt verliert Spitzenköche - auch, weil ein Restaurant kein Ausweichquartier gefunden hat. Zum Artikel

Wenn die Herzen explodieren

Ed Sheeran singt und spielt vor 67 000 Menschen im Olympiastadion. Seine Erfolgsformel in München ist: er selbst, ein verschmitzter, verschwitzter Mann, eine Gitarre und eine Loop-Maschine. Zum Artikel

Im Deutschen Museum virtuell zum Mond fliegen

Das Museum bietet seinen Besuchern künftig Virtual-Reality-Installationen. Mit Joystick in der Hand und Brille auf dem Kopf können diese neue Welten entdecken. Zum Artikel

Nico, 1988 I 31.07. Monopol Kino Andy Warhols Mädchen, Lou Reeds Muse, Sängerin von "The Velvet Underground" und Supermodel: Christa Päffgen alias Nico war eine Ikone ihrer Zeit. Der Film zeigt ein ehrliches und bewegendes Portrait von ihr, umwerfend gespielt von Trine Dyrholm.

Ins Blaue - Natur in der Literatur | 31.07. Literaturhaus Fernab von Kitsch und Klischees lässt diese umfangreiche Ausstellung zwischen Textausschnitten und persönlichen Exponaten von mehr als 30 ausgewählten Autoren die Literaturgeschichte der Natur dreidimensional erfahrbar werden.

Nick & June | 31.07. Kulturstrand "Sphärischer Folk" klingt für euch wie eine musikalische Übersetzung eines anderen Universums? Ja, tatsächlich erschafft das vierköpfige Bandprojekt eine einzigartig schöne Melancholie.

Währenddessen in ...

Cham: Zufriedenheit am Arsch der Welt

Der Landkreis Cham hat sich mit einer Werbekampagne ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gerückt, die viele als sexistisch betrachten. Der Landrat feiert sich dafür. Zum Artikel

