DER TAG IN MÜNCHEN
Leeres Wartezimmer in der Notaufnahme: Wie die München Klinik das geschafft hat Wartezeiten von bis zu 30 Stunden waren Alltag. Seit einem Jahr arbeitet der größte Notfallversorger der Stadt an einem neuen Konzept – mit erstaunlichen Ergebnissen.
So viel Geld müssen Käufer für eine Wohnung in München zahlen Der Immobilienverband IVD stellt die Entwicklung der Preise für Eigentumswohnungen und Häuser vor. Was den Experten Sorgen bereitet und was der „Silver Tsunami“ für die Stadt bedeuten könnte. (SZ Plus)
Nach Hackerangriff auf LMU: Landtag fordert mehr Cybersicherheit für Hochschulen Wegen der Attacke auf die Münchner Universität befasst sich der Bayerische Landtag mit der Frage, wie die digitale Sicherheit erhöht werden kann.
Blau gegen Rot: Münchner Polizei rüstet sich für Hochrisikospiel Im Vorfeld greifen die Fans beider Lager zu Spraydosen und Farbkübeln. Vier Bayern-Anhänger haben sich am Dienstagmorgen dabei erwischen lassen.
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