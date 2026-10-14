Mit welchem Konzept es die München Klinik geschafft hat., Wartezeiten in der Notaufnahme zu verringern, was Immobilienmarkt-Experten Sorgen bereitet, wie für mehr Cybersicherheit an Hochschulen gesorgt werden kann und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Leeres Wartezimmer in der Notaufnahme: Wie die München Klinik das geschafft hat Wartezeiten von bis zu 30 Stunden waren Alltag. Seit einem Jahr arbeitet der größte Notfallversorger der Stadt an einem neuen Konzept – mit erstaunlichen Ergebnissen.

So viel Geld müssen Käufer für eine Wohnung in München zahlen Der Immobilienverband IVD stellt die Entwicklung der Preise für Eigentumswohnungen und Häuser vor. Was den Experten Sorgen bereitet und was der „Silver Tsunami“ für die Stadt bedeuten könnte. (SZ Plus)

Nach Hackerangriff auf LMU: Landtag fordert mehr Cybersicherheit für Hochschulen Wegen der Attacke auf die Münchner Universität befasst sich der Bayerische Landtag mit der Frage, wie die digitale Sicherheit erhöht werden kann.

Blau gegen Rot: Münchner Polizei rüstet sich für Hochrisikospiel Im Vorfeld greifen die Fans beider Lager zu Spraydosen und Farbkübeln. Vier Bayern-Anhänger haben sich am Dienstagmorgen dabei erwischen lassen.

WEITERE NACHRICHTEN

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Zwischennutzung in München: Eine Zeitungsdruckerei wird zum Techno-Tempel

Teure Mieten: Was der erste „Bürgerantrag“ in München erreichen will

Röthlinde in Gern: Münchens ältester Baum ausgezeichnet

MÜNCHEN ERLESEN

Tankstelle in München : Hier kocht ein Roboter rund um die Uhr warme Mahlzeiten In einer Tankstelle in München bereitet die Maschine „Emma“ neun verschiedene Gerichte zu – von Tom Kha Gai bis Kaiserschmarrn – und spült sogar ab. Ist das die Zukunft der Gastronomie? Und schmeckt das überhaupt? Von Astrid Becker ...

Münchner Luxushotel : „Auch sehr vermögende Gäste achten zunehmend auf Preise“ Barbara Göttling leitet seit Kurzem das Hotel Mandarin Oriental in München. Ein Gespräch über Luxus in Krisenzeiten, die Nachteile der Stadt und die Frage, warum Frauen bei Beförderungen zögern. SZ Plus Interview von Catherine Hoffmann ...

UNSER GASTROTIPP

Gasthof zum Wildpark in Straßlach : Ein Wirtshaus, in dem die Zeit stehen geblieben ist – zum Glück Im Süden von München betreibt das Wiesn-Wirte-Ehepaar Janina und Thomas Roiderer den Gasthof zum Wildpark. Vieles schmeckt köstlich, nur Veganer haben es sehr schwer. Von Johanna N. Hummel ...

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