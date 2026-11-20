DER TAG IN MÜNCHEN
Was Münchens mächtigste Politikerin in der Stadt verändern will Mona Fuchs ist als Zweite Bürgermeisterin für Klimaschutz, Kultur und Sicherheit verantwortlich. Wie die grüne Politikerin die Zusammenarbeit der städtischen Theater fördern möchte, warum manchmal auch Verbote sein müssen und wie ein sicherer Radweg aussehen soll. (SZ Plus)
Drei Angeklagte kommen frei, weil ein Gutachter KI verwendet Sie sollen Kunden beim Kauf von Solaranlagen um sechs Millionen Euro betrogen haben, um sich ein Luxusleben zu finanzieren. Doch der Prozess platzte – weil ein Gutachter an entscheidender Stelle künstliche Intelligenz einsetzte. (SZ Plus)
Ex-Wiesnwirt Egger attackiert nun die Justiz Der Vergabestreit um die großen Festzelte auf der Wiesn geht weiter. Alexander Egger greift nicht mehr nur die Stadt an, sondern das Bayerische Oberste Landesgericht. Seine Anwälte sehen schwere Rechtsfehler.
Es ist angeleuchtet – OB Krause eröffnet Christkindlmarkt am Marienplatz Dass er anzapfen kann, hat Dominik Krause ja schon im September bewiesen. Diesmal war es für ihn wesentlich einfacher, den Anfang vom Rathausbalkon aus zu machen.
Taxler fährt Essenslieferanten um – der klammert sich 25 Meter an der Motorhaube fest Im Bahnhofsviertel eskaliert ein Streit: Beleidigungen fallen und angeblich auch Todesdrohungen. Dann gibt der Taxifahrer Gas. Vor Gericht sagt der Radler, sein Rucksack habe ihn „an dem Tag gerettet“.
„Ein Restaurant, wo man zu Essen und Wein laute Musik hört, ist für München ungewöhnlich“ Das „Renate Bistro“ und seine Betreiber ziehen in die traditionsreiche „Königsquelle“ am Baaderplatz. Dort soll es in Zukunft aber nicht gediegen zugehen.
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