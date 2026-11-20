Was die Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs in der Stadt verändern will; Angeklagte kommen frei, weil ein Gutachter KI verwendet; Ex-Wiesnwirt Egger attackiert die Justiz und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Was Münchens mächtigste Politikerin in der Stadt verändern will Mona Fuchs ist als Zweite Bürgermeisterin für Klimaschutz, Kultur und Sicherheit verantwortlich. Wie die grüne Politikerin die Zusammenarbeit der städtischen Theater fördern möchte, warum manchmal auch Verbote sein müssen und wie ein sicherer Radweg aussehen soll. (SZ Plus)

Drei Angeklagte kommen frei, weil ein Gutachter KI verwendet Sie sollen Kunden beim Kauf von Solaranlagen um sechs Millionen Euro betrogen haben, um sich ein Luxusleben zu finanzieren. Doch der Prozess platzte – weil ein Gutachter an entscheidender Stelle künstliche Intelligenz einsetzte. (SZ Plus)

Ex-Wiesnwirt Egger attackiert nun die Justiz Der Vergabestreit um die großen Festzelte auf der Wiesn geht weiter. Alexander Egger greift nicht mehr nur die Stadt an, sondern das Bayerische Oberste Landesgericht. Seine Anwälte sehen schwere Rechtsfehler.

Es ist angeleuchtet – OB Krause eröffnet Christkindlmarkt am Marienplatz Dass er anzapfen kann, hat Dominik Krause ja schon im September bewiesen. Diesmal war es für ihn wesentlich einfacher, den Anfang vom Rathausbalkon aus zu machen.

Taxler fährt Essenslieferanten um – der klammert sich 25 Meter an der Motorhaube fest Im Bahnhofsviertel eskaliert ein Streit: Beleidigungen fallen und angeblich auch Todesdrohungen. Dann gibt der Taxifahrer Gas. Vor Gericht sagt der Radler, sein Rucksack habe ihn „an dem Tag gerettet“.

„Ein Restaurant, wo man zu Essen und Wein laute Musik hört, ist für München ungewöhnlich“ Das „Renate Bistro“ und seine Betreiber ziehen in die traditionsreiche „Königsquelle“ am Baaderplatz. Dort soll es in Zukunft aber nicht gediegen zugehen.

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MÜNCHEN ERLESEN

Gastronomie : „Ich sehe mich als Kultkoch“ Mit seinem Youtube-Kanal „Herbi’s Kitchen“ hat Herbert Prettner am Minigolfplatz in Kochel am See eine große Fangemeinde gewonnen. Nun muss er den Platz räumen. Was macht er? Er kocht. SZ Plus Interview von Stephanie Schwaderer ...

SZ-Serie „Insight Flughafen“ : Schutzengel für Tausende Leben Sechs bis sieben Flugzeuge gleichzeitig im Blick, alle zwei Stunden eine halbe Stunde Pause und mit 55 Jahren ist Schluss – warum die stressige Arbeit im Münchner Tower für Fluglotse Marcel Kaan ein Traumjob ist. SZ Plus Lisa Marie Wimmer ...

UNSER GASTROTIPP

Jeev’s Café in Neuhausen : Ausgefallene Getränkkreationen, dazu süße Teilchen Von „Black Sesame Latte“ bis „Veilchen Latte“: im Jeev's in Neuhausen gibt es mehr als gewöhnlichen Cappuccino. Dazu Kuchen und Cookies, die Betreiberin Rhoda Daniel alle selbst backt. Das Sortiment ist dabei inspiriert von Reisen mit ihrem Ehemann durch die ganze Welt. Von Sarah Maderer ...

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