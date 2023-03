Alles Bio auf der Wiesn? / Theaterstück "Vögel" wird nicht aufgeführt / Was Hospizbegleitung kann

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Die Angst vor dem Bio-Hendl Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband will mit markigen Worten eine rein ökologisch ausgerichtete Wiesn verhindern. Dabei ist die Forderung gar nicht neu.

Kommentar: Die Aufregung in der Diskussion um ein ökologischeres Oktoberfest lässt sich nur mit der Landtagswahl im Herbst erklären (SZ Plus). Manch einer würde damit wohl gerne an den Erfolg der Kampagne gegen den grünen "Veggie-Day" anknüpfen.

Kardinal Wetter als Beschuldigter vernommen Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob der frühere Erzbischof zuließ, dass ein Missbrauchstäter weiter Kontakt zu Kindern hatte (SZ Plus). 1962 war dieser als Kaplan der Pfarrei St. Maximilian verurteilt worden.

Theaterstück "Vögel" wird doch nicht wieder aufgeführt Die Rechteinhaber bestehen darauf, dass das Werk von Wajdi Mouawad nach den Antisemitismus-Debatten in München nur ohne jegliche Änderungen und Kürzungen gezeigt wird. Warum das Metropoltheater dies ablehnt.

Unbekannter schlägt zwei Jugendliche am Marienplatz nieder Erst versetzt der Täter am Samstag einem 17-Jährigen einen so heftigen Hieb auf den Kopf, dass dieser zu Boden geht. Dann schlägt er auf den zweiten Jugendlichen ein.

Am Dienstag wird in München wieder gestreikt Die Stadt rät Eltern, sich bei der Kita-Leitung direkt zu erkundigen, ob die Betreuung ausfällt. Auch andere Einrichtungen der Stadt sind vom Ausstand betroffen.

Ferrari-Fahrer in Untersuchungshaft Ein 26-Jähriger ohne Führerschein rast einer Verkehrskontrolle davon - gegen eine Einbahnstraße und auf dem Gehweg. Ein neunjähriges Mädchen kann sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.

Roland Kaiser ruft zum Kuscheln auf Der 70-jährige Womanizer erklärt seinen Fans in der ausverkauften Olympiahalle, wie Liebe die Welt retten kann und was Liebelei mit Hygiene zu tun hat. Ganz klar wird: Die Ménage-à-trois zwischen Sänger, Publikum und Band zündet.

"Die Leute rennen einem nicht mehr die Tür ein" Die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern geht wegen teurer Zinsen und hoher Inflation zurück. Das merken auch die Aussteller auf der Immobilienmesse in der Kleinen Olympiahalle. Wer verkaufen will, hat nur eine Wahl.

80-jähriger Radfahrer wird von Tram erfasst und stirbt Der Mann wollte mit dem Fahrrad die Cosimastraße überqueren, als die Bahn ihn erfasste. Ein zufällig anwesender Arzt versucht ihn zu reanimieren - vergebens.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

