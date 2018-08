7. August 2018, 18:54 Uhr München heute Mini-München / Studie zu Hebammenmangel / Rollende MVV-Saunas

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Es war eine verfahrene Situation: Die städtische Schiedsstelle, die sonst Konflikte schlichtet, kam mit dem Schlichten nicht mehr weiter und musste selbst vor Gericht ziehen. Sie klagte gegen das Stadttheater, wegen einer zu spät bezahlten Rechnung. Die Parteien konnten den Streit beilegen. Und als Zeichen des guten Willens haben die beiden Institutionen dann offiziell geheiratet. Wieso auch nicht.

So etwas kommt öfter vor, in der Spielstadt Mini-München, in der Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren das Kommando übernehmen. Das klingt spaßig. Ein bisschen kreativ, ein bisschen anarchisch, ein bisschen Chaos. So wie Herbert Grönemeyer das einmal in "Kinder an die Macht" beschrieben hat.

Aber Mini-München ist nicht einfach eine große Gaudi. Auch dort gibt es Arbeitslosigkeit oder Wohnungsnot. Meine Kollegin Irmengard Gnau hat sich umgesehen. Sie schreibt: "Einige Themen, die die Jugendlichen beschäftigen, kommen auch dem Maxi-Münchner bekannt vor." Kinder brauchen keine Erziehung, soll Karl Valentin einmal gesagt haben, "sie machen uns sowieso alles nach".

Das Wetter: Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages örtlich Gewitter, teils sogar Sturm. Temperaturen bis 33 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn sieben Hebammen absagen In München findet fast jede dritte Mutter keine Hebamme, zeigt eine neue Studie. Genauso viele mussten sehr oft telefonieren, um betreut zu werden. Zum Artikel

15 Stunden weggesperrt Experten monieren, dass Jugendliche im Münchner Arrest zu lange in der Zelle sind. Das hat auch pädagogische Gründe - vor allem aber liegt es am Personalmangel. Zum Artikel

Erster Castor-Transport mit Brennelementen aus Garching Die abgebrannten Elemente sollen 2019 vom Forschungsreaktor nach Nordrhein-Westfalen gebracht werden. Schon jetzt gibt es Kritik. Zum Artikel

Wenn die U-Bahn zur Sauna wird Nicht alle öffentlichen Verkehrsmittel sind klimatisiert. Aber es bringt nichts, sich beim Fahrer zu beschweren. Zum Artikel

Franken: Frühstart bei der Traubenlese Das warme Frühjahr und der heiße Sommer haben die Trauben dieses Jahr sehr früh reif werden lassen. Darum hat in Franken die Lese so früh begonnen wie noch nie. "Man kann sie nicht länger hängen lassen. Sonst gehen Wespen, Bienen und Hornissen drauf", sagte Winzer Marcus Hegwein aus Markt Einersheim im Landkreis Kitzingen. Die Weißwein-Sorte Ortega wird jetzt zu Federweißem und Traubensaft gepresst. Federweißer ist kein Wein im klassischen Sinne, sondern vergorener Traubenmost.

