Die Kriminalität bei Jugendlichen steigt weiter, Eklat um LMU-Professor Meyen, eine neue Station am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und mehr.

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Jugendkriminalität steigt Die Vorfälle häufen sich, Polizei und Experten schlagen Alarm (SZ Plus): Das Durchschnittsalter der jungen Täter nimmt ab, ihre Brutalität nimmt zu - und die Bereitschaft, sich einer Gang anzuschließen.

Neue Station am Max-Planck-Institut für Psychiatrie In der Transitions-Station sollen jüngere mit älteren Patienten zusammen den Umgang mit psychischen Erkrankungen erlernen (SZ Plus).

Denkmalschützer fürchtet um die Pracht der Maximilianstraße Die Luxusmeile entstand um 1850 und begeistert noch heute mit ihren Fassaden und dem Blick aufs Maximilianeum. Doch Generalkonservator Mathias Pfeil fürchtet um diese Wirkung - weil die Stadt die Straße umbauen will.

Herausgeber von "Querdenker"-Zeitung: Uni-Institut distanziert sich von Meyen (SZ Plus)

Kulturzentrum Giesinger Bahnhof: Terry Swartzberg feiert am Schabbat ein "Fest des jüdischen Lebens"

Coronavirus: Die Stadt München löst ihren Corona-Krisenstab auf

Tierpark Hellabrunn: Zoobesuch ohne Stau - Schranken wurden entfernt

Thomas Müller war auch da: 202 Ausgezeichneten bei der Sportlerehrung im Alten Rathaus

70 Jahre Anonyme Alkoholiker: 2000 Betroffene, Angehörige und Interessierte haben sich beim deutschsprachigen Ländertreffen zum Austausch getroffen (SZ Plus)

