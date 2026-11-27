Großkontrolle der Polizei im Bahnhofsviertel, 80 Millionen Euro für die neue Arena der Frauenteams des FC Bayern, Führungswechsel bei der Pferdemetzgerei am Viktualienmarkt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mit 21 bald der Chef der Pferdemetzgerei auf dem Viktualienmarkt 35 Jahre lang betreiben die Wörles schon Münchens einzige Pferdemetzgerei. Fast wären es 36 geworden, doch plötzlich taucht ein Nachfolger auf. „Der Juliander ist vom Himmel gefallen“, sagt Ursula Wörle. (Spezial)

Drogen, Prostitution und Potenzhonig: Polizei und Zoll kontrollieren Läden im Bahnhofsviertel 430 Beamte von Zoll und Polizei schlagen am Donnerstagabend in Friseurgeschäften, Kiosken und Shisha-Bars zu – sie finden jede Menge unerlaubte Substanzen. Um Kriminelle in Sicherheit zu wiegen, gab es zwei Tage zuvor eine Finte.

FC Bayern gibt 80 Millionen Euro für die neue Heimat seiner Frauenteams aus Ursprünglich wollte der Klub 20 Millionen Euro investieren. Nun werde „in völlig anderen Dimensionen“ gedacht. Geplant ist eine kleine Version der Allianz-Arena.

Neue Fassade, Dachgarten und ein Eingang, den man endlich findet Mit dem Elisenhof wird sich das Bahnhofsviertel weiter verändern: Der Komplex aus den Achtzigerjahren soll modernisiert werden. Welche Umbaupläne es gibt.

Spitzenkoch Ederer schließt sein Restaurant Nach mehr als 50 Jahren in der Gastronomie hört Karl Ederer auf. Über einen, der die große Bühne nun anderen überlässt.

Neben dem neuen Strafjustizzentrum sollen 350 Wohnungen entstehen Geförderter Wohnraum und viel Grün: An der Dachauer Straße will der Freistaat einen neuen Wohnblock bauen. Allerdings sind bei dem Projekt noch einige Fragen offen.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Freizeit & Familie : Magische Tiere und Musialas Kindheitserinnerungen: Bücher für lange Winterabende Sprechende Füchse, müffelnde Olchis und eine gewitzte Detektivin: Diese Kinderbücher bayerischer Autoren entführen in fantastische Welten – von den Alpen bis in die Arktis. Von Barbara Hordych und Marco Mach ...

Minutiöse Schneevorhersage : Und welcher Wetter-App-Typ sind Sie? Da ist er, sehnsüchtig wurde er erwartet: der erste Schnee. Diverse Wetter-Apps waren herangezogen worden. Welche sieht die zarten Flocken am genauesten vorher? Dabei gibt es die zuverlässigste Winter-Ankündigung in einer ganz anderen App. SZ Plus Glosse von Andreas Schubert ...

UNSER GASTROTIPP

Franzi Bar in der Ludwigsvorstadt : Raffinierte Drinks bei Kerzenschein Die Franzi Bar in der Maistraße ist, wie schon die Franz Bar in der Valleystraße, eine Mischung aus Bar und französischem Bistro. Anders als in Sendling liegt der Fokus aber auf den Cocktails. Von Jacqueline Lang ...

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