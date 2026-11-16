DER TAG IN MÜNCHEN
„Sie hat ihnen ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie keinen Sex möchte“ Drei Männer sollen eine junge Frau an der Wittelsbacherbrücke vergewaltigt haben – einer von ihnen war erst kurz zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Vor Gericht berichtet die Schwester des Opfers von den Folgen der Tat. (SZ Plus)
Plötzlich Optimismus: Beim Milliardenprojekt Gasteig geht es voran Seit etwa einem Jahrzehnt plant München die Generalsanierung des Kulturzentrums. Nun gibt es gleich mehrere Unternehmen, die die Bauarbeiten stemmen wollen – und die Stadt hofft auf einen Joker vom Freistaat. (SZ Plus)
Stadt schüttet Eingänge zu Kaninchenbauten zu – mussten Tiere sterben? Das Münchner Baureferat ebnet im Olympiapark „einzelne Erdöffnungen“ ein. Der Grund: die Verkehrssicherheit. Doch können dadurch wirklich Jungtiere „lebendig begraben“ worden sein, wie ein Münchner befürchtet?
Wahl des Migrationsbeirats: Was getan werden könnte, damit mehr mitmachen Fast jeder dritte Münchner hat keinen deutschen Pass. Am 22. November wird der Migrationsbeirat als Interessenvertretung gewählt. Politik und Migranten hoffen auf mehr Sichtbarkeit, doch nach Reformversuchen wird weiter gestritten.
Acht Würfel für den Candidplatz Das Neubauprojekt „Candid-Tor“ in Untergiesing findet nach einer Überarbeitung nunmehr die grundsätzliche Zustimmung der Stadt. Was genau geplant ist.
Künstlerisch gepfeffert, aber immer mit Herz Michael Well gehörte zur legendären Musikgruppe „Biermösl Blosn“. Bis zuletzt trat er mit seinen Brüdern Christoph und Karl als Trio „Well-Brüder“ auf. Nun ist der Meister an der Tuba verstorben. Ein Nachruf.
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