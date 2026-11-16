Im Olympiapark wurden Eingänge zu Kaninchenbauten zugeschüttet, im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung sagt die Schwester des Opfers aus, bei der Gasteig-Finanzierung hofft die Stadt auf einen Joker und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Sie hat ihnen ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie keinen Sex möchte“ Drei Männer sollen eine junge Frau an der Wittelsbacherbrücke vergewaltigt haben – einer von ihnen war erst kurz zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Vor Gericht berichtet die Schwester des Opfers von den Folgen der Tat. (SZ Plus)

Plötzlich Optimismus: Beim Milliardenprojekt Gasteig geht es voran Seit etwa einem Jahrzehnt plant München die Generalsanierung des Kulturzentrums. Nun gibt es gleich mehrere Unternehmen, die die Bauarbeiten stemmen wollen – und die Stadt hofft auf einen Joker vom Freistaat. (SZ Plus)

Stadt schüttet Eingänge zu Kaninchenbauten zu – mussten Tiere sterben? Das Münchner Baureferat ebnet im Olympiapark „einzelne Erdöffnungen“ ein. Der Grund: die Verkehrssicherheit. Doch können dadurch wirklich Jungtiere „lebendig begraben“ worden sein, wie ein Münchner befürchtet?

Wahl des Migrationsbeirats: Was getan werden könnte, damit mehr mitmachen Fast jeder dritte Münchner hat keinen deutschen Pass. Am 22. November wird der Migrationsbeirat als Interessenvertretung gewählt. Politik und Migranten hoffen auf mehr Sichtbarkeit, doch nach Reformversuchen wird weiter gestritten.

Acht Würfel für den Candidplatz Das Neubauprojekt „Candid-Tor“ in Untergiesing findet nach einer Überarbeitung nunmehr die grundsätzliche Zustimmung der Stadt. Was genau geplant ist.

Künstlerisch gepfeffert, aber immer mit Herz Michael Well gehörte zur legendären Musikgruppe „Biermösl Blosn“. Bis zuletzt trat er mit seinen Brüdern Christoph und Karl als Trio „Well-Brüder“ auf. Nun ist der Meister an der Tuba verstorben. Ein Nachruf.

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Mode für kleine Männer : „Ich hatte nie ein Problem mit meiner Körpergröße, nur mit meinen Klamotten“ Hosen und Pullover von der Stange passen selten richtig, wenn man kleiner als der Durchschnitt ist. Kevin Scholl kennt das Problem – und hat deswegen ein Label gegründet. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

Brüllaffen-Forschung : „Wir haben vorher gedacht, das ist alles eine Art“ Ein internationales Forschungsteam hat im Amazonas-Regenwald zwei neue Brüllaffenarten entdeckt. Ein Erfolg, der auch durch eine Münchner Sammlung möglich wurde. Doch was unterscheidet die Tiere und warum wurde das erst jetzt festgestellt? SZ Plus Interview von Pauline Böwing ...

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Restaurant Dona Linda in Haidhausen : Die raffinierte Bescheidenheit der portugiesischen Küche Das Dona Linda in der Kirchenstraße bietet bodenständige Fischküche auf hohem Niveau. Auch der Service ist besonders herzlich. Von Tankred Tunke ...

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