Wie sich das Erinnern wandelt, wieso das Ende der Mietpreisbremse eine Belastungsprobe werden könnte, was es mit dem „Schnick-Schnack-Schnuck“-Weltcup auf sich hat und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kleine Zeichen, ein großes Denkmal und neue Töne: Wie sich das Erinnern wandelt Des 9. Novembers als Schicksalstag deutscher Geschichte wird jedes Jahr gedacht. Doch gerade in München, der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“, fiel dabei in diesem Jahr einiges auf. (Essay; SZ Plus)

Feinkost Käfer eröffnet ein Restaurant in Japan – kann das funktionieren? In Asien gibt es kaum gute deutsche Küche. Nun bringt das Münchner Unternehmen Brezn, Leberkäse und Bratwurst dorthin. Dafür wird der Geschmack unter erschwerten Bedingungen originalgetreu nachgebaut. Ein Besuch. (SZ Plus)

So stark könnten die Mieten bei der Münchner Wohnen steigen Seit Jahren profitieren die Mieter der Münchner Wohnen vom Mietenstopp – doch der läuft nun aus. Die Koalition ringt gerade um die Frage, wie viel mehr den Bewohnern zumutbar ist. (SZ Plus)

Diese vier Spielertypen gibt es beim Schnick-Schnack-Schnuck Bei einem „Weltcup“ im Giesinger Bräustüberl entscheiden sich Duelle in Sekundenbruchteilen. Welche Taktik ist besonders erfolgreich? Immer Stein nehmen, nicht. (SZ Plus)

Was auf München am NFL-Wochenende zukommt Die National Football League gastiert zum dritten Mal in der Stadt. Die New England Patriots spielen am Sonntag in Fröttmaning gegen die Detroit Lions, und auch im Zentrum der Stadt ist einiges geboten.

Wie Reinhold Messner damit klarkommt, dass auch seine Kräfte schwinden Der Abenteurer präsentiert mit seiner Frau Diane das gemeinsame neue Buch – doch dabei geht es weniger um Alpinismus als vielmehr um Erkenntnisse fürs Leben.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Schülerin bei Trampolin-Junioren-WM : Vor einem Jahr schwer verletzt, jetzt bei der Weltmeisterschaft in China Die 14-jährige Theresa Reeh fliegt zur Junioren-WM nach Nanjing, auch dank ihrer größten Stärke: ihrer Haltung. Und damit ist nicht nur die Körperspannung auf dem Trampolin gemeint. Von Sabine Buchwald ...

Internetphänomen : Stein des Anstoßens An einer Münchner Tankstelle wird ein Findling von einer Unfall-Ursache zur Sehenswürdigkeit. Warum? Weil er schlauer ist als die Autofahrer. Von Gerhard Matzig ...

UNSER GASTROTIPP

Perle Bar : Eine Perle für Rückkehrer Fast direkt am Gärtnerplatz und trotzdem faire Preise: Die Perle Bar bietet eine entspannte Atmosphäre, bodenständige Drinks und manch kleines Experiment. Und die Gäste bekommen sogar noch etwas mit auf den Weg. Von Anna-Maria Salmen ...

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