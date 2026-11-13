DER TAG IN MÜNCHEN
Kleine Zeichen, ein großes Denkmal und neue Töne: Wie sich das Erinnern wandelt Des 9. Novembers als Schicksalstag deutscher Geschichte wird jedes Jahr gedacht. Doch gerade in München, der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“, fiel dabei in diesem Jahr einiges auf. (Essay; SZ Plus)
Feinkost Käfer eröffnet ein Restaurant in Japan – kann das funktionieren? In Asien gibt es kaum gute deutsche Küche. Nun bringt das Münchner Unternehmen Brezn, Leberkäse und Bratwurst dorthin. Dafür wird der Geschmack unter erschwerten Bedingungen originalgetreu nachgebaut. Ein Besuch. (SZ Plus)
So stark könnten die Mieten bei der Münchner Wohnen steigen Seit Jahren profitieren die Mieter der Münchner Wohnen vom Mietenstopp – doch der läuft nun aus. Die Koalition ringt gerade um die Frage, wie viel mehr den Bewohnern zumutbar ist. (SZ Plus)
Diese vier Spielertypen gibt es beim Schnick-Schnack-Schnuck Bei einem „Weltcup“ im Giesinger Bräustüberl entscheiden sich Duelle in Sekundenbruchteilen. Welche Taktik ist besonders erfolgreich? Immer Stein nehmen, nicht. (SZ Plus)
Was auf München am NFL-Wochenende zukommt Die National Football League gastiert zum dritten Mal in der Stadt. Die New England Patriots spielen am Sonntag in Fröttmaning gegen die Detroit Lions, und auch im Zentrum der Stadt ist einiges geboten.
Wie Reinhold Messner damit klarkommt, dass auch seine Kräfte schwinden Der Abenteurer präsentiert mit seiner Frau Diane das gemeinsame neue Buch – doch dabei geht es weniger um Alpinismus als vielmehr um Erkenntnisse fürs Leben.
WEITERE NACHRICHTEN
SZ-Magazin feiert Edition 46: Alicja Kwade buchstabiert das Alphabet unserer Erde
Prozess: „Wir fahren jetzt nach Bayern, und du musst das nochmal durchziehen“
Gerichtsurteil: Kein Eingriff in die Berufsfreiheit – wie es auf dem Viktualienmarkt jetzt weitergeht
Straßenverkehr: Mit mehr als zwei Promille und ohne Führerschein – Fahrerin baut mehrere Unfälle
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER GASTROTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg