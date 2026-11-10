Münchens Plan für mehr Schatten: 1000 Bäume pro Jahr, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen soll, wann es endlich neues Bier auf der Wiesn geben könnte und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Stadt München will künftig pro Jahr 1000 Bäume pflanzen Die Initiatoren des Baumentscheids einigen sich mit der Rathaus-Koalition auf einen Plan für mehr Schatten. 38,5 Millionen Euro will die Stadt jährlich zusätzlich für das Pflanzen und Pflegen von Bäumen ausgeben.

Kommentar dazu: Die Grünen werden zu ihrem Glück geschubst In Zeiten knapper Kassen jährlich rund 40 Millionen Euro für neue Bäume: Die von OB Dominik Krause geführte Koalition trifft eine erste große klimapolitische Entscheidung. Allerdings nicht ganz freiwillig. (SZ Plus)

Streichpläne für Augsburg – München vollständig vom Tisch Nun soll sogar versucht werden, ab 2029 mehr Platz in den Zügen zu schaffen. Das könnte aber an zwei Hindernissen scheitern. Auch der Ausbau des überlasteten Bahnknotens München bereitet Probleme. (SZ Plus)

Neues Bier auf der Wiesn: Schon 2027 könnte es so weit sein Seit Jahrzehnten gilt: Sechs Brauereien dürfen auf dem wohl größten Volksfest der Welt ausschenken, mehr nicht. Das soll sich nun ändern – und zwar schnell. Wie es dazu kam. (SZ Plus)

„Wir müssen verstehen, was unsere Freiheit wert ist“ Beim Gedenken an den 9. November 1938 mahnt Charlotte Knobloch im Alten Münchner Rathaus, die Erinnerung nicht wie eine Pflichtübung abzutun. Sie hatte als Mädchen die Hetzjagd auf Juden in ihrer Heimatstadt miterlebt.

Wie in München weiterhin bezahlbarer Wohnraum entstehen soll Der Freistaat zahlt weniger für Sozialwohnungen und der Stadt fehlt das Geld für die bisherige Förderung. Was also tun, damit es in München auch künftig günstigere Wohnungen gibt? Die SPD-Fraktion präsentiert drei Ideen.

Neue Fabrik soll 3000 Abfangdrohnen pro Monat herstellen Das Start-up Tytan hat im Münchner Westen innerhalb kurzer Zeit eine Produktion aufgebaut, um auch für den Krieg in der Ukraine schnell günstige Drohnen liefern zu können. Die Eröffnung beschäftigt auch die Politik.

WEITERE NACHRICHTEN

Aufklären und Vorbeugen: Gesundheitsreferat mit Impfbussen in der Innenstadt

Bekannt aus „Love Island“: Reality-Star Yasin Mohamed legt Berufung gegen Vergewaltigungs-Urteil ein

Prozess in München: Ein möglicher Drogendeal, ein schwerer Raub – und eine unbekannte Frau

MÜNCHEN ERLESEN

Obdachlosigkeit : Ein Licht für die vergessenen Toten von München Jedes Jahr sterben in der Stadt an die hundert obdach- und wohnungslose Menschen. Bei einer Trauerfeier wird an sie erinnert. Und an ihr oft einsames Ende. Von Andrea Schlaier ...

München im 18. Jahrhundert : Der Nobelwirt aus der Kaufingergasse Er wollte Mozart ein Auskommen in München ermöglichen und beherbergte Beethoven und Goethe. Auch für die Armen zeigte der Münchner Weinwirt Franz Joseph Albert Herz – solange sie seinem gehobenen Etablissement fernblieben. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER KULTURTIPP

Poetry-Biennale Schamrock : Ein Festival, bei dem sich Frauen vernetzen Das Poetry-Festival Schamrock bringt mehr als 50 Lyrikerinnen aus 20 Ländern nach München. Das weltweit einzige Festival dieser Art kann auf unterschiedlichste Kooperationen zählen. Ein Überblick. Von Antje Weber ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg