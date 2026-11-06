DER TAG IN MÜNCHEN
Wohnen, Watschn und die rote „Riesenwelle“ München ist nicht Berlin, wo die Linke an die Macht drängt und Wohnungskonzerne enteignen will. Aber auch hier gewinnt die Partei Hunderte neue Mitglieder und führt harte Kämpfe – vor allem über ein Streitthema. (SZ Plus)
Großer Hackerangriff auf TU München – zahlreiche Passwörter erbeutet Erst hat es die Ludwig-Maximilians-Universität erwischt, nun auch die zweite Münchner Exzellenzuni: Die TUM ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Was über das Ausmaß des Vorfalls bekannt ist.
„Was weltweit schwieriger geworden ist, ist auch am Jakobsplatz schwieriger geworden“ Am 9. November 2006 wurde im Herzen Münchens die neue Synagoge Ohel Jakob eröffnet. Alt-OB Christian Ude hatte sich maßgeblich für diesen zentralen Standort eingesetzt. Er erinnert an den schwierigen Weg dorthin.
Prügelei im Gerichtsgebäude wird verhandelt – und dann rückt der Notarzt an Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen kommt es zum Prozess gegen einige Angeklagte, die zweieinhalb Jahre zuvor vor einem Sitzungssaal auf einen Mann losgegangen waren. Doch der erste Verhandlungstag endet abrupt.
Danke, Stenz! Helmut Fischer ist als Monaco Franze das beste Heilmittel gegen jede Form von Verdruss. Eine Verneigung zum 100. Geburtstag. (SZ Plus)
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