Was zum Hackerangriff auf die TUM bekannt ist, wie die Eröffnung der neuen Synagoge Ohel Jakob verlief, was hinter der Erfolgswelle der Linken steckt und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wohnen, Watschn und die rote „Riesenwelle“ München ist nicht Berlin, wo die Linke an die Macht drängt und Wohnungskonzerne enteignen will. Aber auch hier gewinnt die Partei Hunderte neue Mitglieder und führt harte Kämpfe – vor allem über ein Streitthema. (SZ Plus)

Großer Hackerangriff auf TU München – zahlreiche Passwörter erbeutet Erst hat es die Ludwig-Maximilians-Universität erwischt, nun auch die zweite Münchner Exzellenzuni: Die TUM ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Was über das Ausmaß des Vorfalls bekannt ist.

„Was weltweit schwieriger geworden ist, ist auch am Jakobsplatz schwieriger geworden“ Am 9. November 2006 wurde im Herzen Münchens die neue Synagoge Ohel Jakob eröffnet. Alt-OB Christian Ude hatte sich maßgeblich für diesen zentralen Standort eingesetzt. Er erinnert an den schwierigen Weg dorthin.

Prügelei im Gerichtsgebäude wird verhandelt – und dann rückt der Notarzt an Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen kommt es zum Prozess gegen einige Angeklagte, die zweieinhalb Jahre zuvor vor einem Sitzungssaal auf einen Mann losgegangen waren. Doch der erste Verhandlungstag endet abrupt.

Danke, Stenz! Helmut Fischer ist als Monaco Franze das beste Heilmittel gegen jede Form von Verdruss. Eine Verneigung zum 100. Geburtstag. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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Wegen Erkrankung: Haftstrafe von Alfons Schuhbeck wird erneut ausgesetzt

MÜNCHEN ERLESEN

Girlhood : Sie kamen allein – und gingen mit neuen Freundinnen Einsam in München? Die Veranstaltungen von Hannah Behrens, 27, und Nina Boss, 28, zeigen, warum niemand allein bleiben muss. Von Muna Weber ...

Herzog Max und die sudanesischen Sklaven : Kolonialgeschichte München: Auf dem Alten Südfriedhof fehlen vier Gräber Im 19. Jahrhundert wurden Menschen aus Afrika und Brasilien von Forschungsreisenden auch nach Bayern verschleppt. Eine Kunstinstallation erinnert nun daran. SZ Plus Von Jürgen Moises ...

UNSER GASTROTIPP

Viva la Empanada : Ein Hauch Argentinien am Isartor Ein Stück Südamerika in die Altstadt: Im „Viva la Empanada“ werden die kleinen, gefüllten Teigtaschen täglich frisch gebacken – teilweise gibt es ungewöhnliche Eigenkreationen. Von Katharina Haase ...

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