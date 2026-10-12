Deutsche Bahn nimmt Streichpläne für Regionalzüge weitgehend zurück, Befürworter von Radschnellwegen mahnen wegen Olympia zur Eile, die Puma-Suche könnte bald eingestellt werden und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Radwegebau wird für München zur Olympia-Disziplin In ihrem Bewerbungskonzept für neue Sommerspiele führt die Stadt sechs Radschnellwege ins Umland auf. Doch wären die überhaupt rechtzeitig fertig? Befürworter mahnen zur Eile. (SZ Plus)

Bahn nimmt Streichpläne für Münchner Regionalzüge weitgehend zurück Von und nach Augsburg sollen von 2028 an viel weniger Züge ausfallen als bisher geplant. Wie die Pläne des Staatsunternehmens im Detail aussehen. (SZ Plus)

Wenn die Stadt nur zusehen kann, wie Wohnungen abgerissen werden Eine Sozialcharta sollte die Mieter im Dawonia-Haus am Englischen Garten schützen und bezahlbaren Wohnraum sichern. Nach fast einem Jahrzehnt der Ungewissheit wird das Haus nun aber abgerissen.

Wie man lernt, sicher mit dem E-Scooter zu fahren Mit dem E-Roller oder dem Pedelec durch die Stadt – praktisch wäre das schon. Doch gerade ältere Menschen fühlen sich oft unsicher. In einem Kurs können sie sich nun an den Fahrzeugen ausprobieren. Für viele ist es die erste Fahrt überhaupt.

„Love Island“-Star wegen mutmaßlicher Vergewaltigung seiner TV-Partnerin vor Gericht Influencer Yasin Mohamed soll sich 2024 nach den Dreharbeiten zu der RTL2-Dating-Show an einer Schauspielerin vergangen haben. Nun steht er vor Gericht – und die Stimmung ist gereizt.

„Wir sind weder in noch out, wir sind einfach da, und die Leute lieben es“ Angefangen haben sie mit einem Beamer und einem Bettlaken, heute laufen im „Stadion“ an der Schleißheimer Straße Übertragungen an bis zu 250 Fußballtagen im Jahr. Holger Britzius und Michael Jachan über Pannen, denkwürdige Spiele und den Kultschnaps „Burning Hinterbimser“. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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Rettungsaktion: Kater mit Epilepsie in luftiger Höhe gefangen – doch er braucht dringend seine Medikamente

MÜNCHEN ERLESEN

Extrem-Slackliner Lukas Irmler : Mit Höhenangst über die höchsten Wasserfälle der Welt Weltrekordhalter Lukas Irmler ist in Venezuela über die fast 1000 Meter hohen Angel Falls balanciert, trotz Höhenangst. Wie er die Furcht überwindet und warum er sich als Vorbild sieht, weil er im Gegensatz zu anderen Profis mit Sicherung klettert. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

„Dust Bolt“ in der JVA : Eine Stunde Lärm, dann Stille: Thrash-Metal-Konzert im Gefängnis „Dust Bolt“ spielen vor Inhaftierten. Für eine Stunde treffen rasende Gitarrenriffs auf einen streng geregelten Alltag – und im Speisesaal wird mitgegrölt. Was von diesem Abend hinter den Gefängnismauern bleibt. SZ Plus Von Michael Bremmer ...

UNSER FREIZEITTIPP

Pop-Highlights in München : Star-Konzerte im Herbst mit Tokio Hotel und Nico Santos Im Herbst geht’s in die Halle: Die New-Metal-Götter „Korn“ kommen in Münchens größten Konzertsaal, ebenso wie ein „One Direction“-Mitglied und eine illustre Schar Neunzigerjahre-Stars. Von Michael Zirnstein ...

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