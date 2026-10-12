DER TAG IN MÜNCHEN
Radwegebau wird für München zur Olympia-Disziplin In ihrem Bewerbungskonzept für neue Sommerspiele führt die Stadt sechs Radschnellwege ins Umland auf. Doch wären die überhaupt rechtzeitig fertig? Befürworter mahnen zur Eile. (SZ Plus)
Bahn nimmt Streichpläne für Münchner Regionalzüge weitgehend zurück Von und nach Augsburg sollen von 2028 an viel weniger Züge ausfallen als bisher geplant. Wie die Pläne des Staatsunternehmens im Detail aussehen. (SZ Plus)
Wenn die Stadt nur zusehen kann, wie Wohnungen abgerissen werden Eine Sozialcharta sollte die Mieter im Dawonia-Haus am Englischen Garten schützen und bezahlbaren Wohnraum sichern. Nach fast einem Jahrzehnt der Ungewissheit wird das Haus nun aber abgerissen.
Wie man lernt, sicher mit dem E-Scooter zu fahren Mit dem E-Roller oder dem Pedelec durch die Stadt – praktisch wäre das schon. Doch gerade ältere Menschen fühlen sich oft unsicher. In einem Kurs können sie sich nun an den Fahrzeugen ausprobieren. Für viele ist es die erste Fahrt überhaupt.
„Love Island“-Star wegen mutmaßlicher Vergewaltigung seiner TV-Partnerin vor Gericht Influencer Yasin Mohamed soll sich 2024 nach den Dreharbeiten zu der RTL2-Dating-Show an einer Schauspielerin vergangen haben. Nun steht er vor Gericht – und die Stimmung ist gereizt.
„Wir sind weder in noch out, wir sind einfach da, und die Leute lieben es“ Angefangen haben sie mit einem Beamer und einem Bettlaken, heute laufen im „Stadion“ an der Schleißheimer Straße Übertragungen an bis zu 250 Fußballtagen im Jahr. Holger Britzius und Michael Jachan über Pannen, denkwürdige Spiele und den Kultschnaps „Burning Hinterbimser“. (SZ Plus)
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