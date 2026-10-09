Sichtung nahe dem Münchner Flughafen: Neuigkeiten zur Puma-Suche, wie es um die Münchner Spitzenuniversitäten steht, Wahlbehörde stellt private Adressen von Kandidaten ins Netz und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Werden Münchens Spitzenuniversitäten kaputtgespart? Die Präsidenten Matthias Tschöp (LMU) und Thomas Hofmann (TUM) fürchten, international abgehängt zu werden. Warum das dramatisch wäre, wie sie gemeinsam dagegen kämpfen – und worauf sich Studierende einstellen müssen. (SZ Plus)

Polizei ging bereits knapp 40 Hinweisen zum Puma im Erdinger Moos nach An Tag drei geht die Suche nach dem Tier weiter. Welche Ansätze die Behörden derzeit verfolgen.

Ungewöhnliche Tierjagden in Bayern: Wenn die Anakonda am Badesee lauert und der Hirsch den Flugbetrieb stört

Wahlbehörde stellt private Adressen von Kandidaten ins Netz Vor der Wahl des neuen Migrationsbeirats in München veröffentlicht das Kreisverwaltungsreferat versehentlich eine Liste mit Wohnanschriften. Für manche Bewerber könnte das schwerwiegende Folgen haben.

Am Englischen Garten entsteht ein olympiataugliches Tennis-Stadion Der MTTC Iphitos baut seinen Centre-Court neu: Er bekommt ein Dach und soll bis zu 6500 Zuschauer fassen – aber so viele dürfen nur in einem Ausnahmefall rein. (SZ Plus)

Wie ein neues Feuerwehrfahrzeug Leben retten soll Dank eines innovativen Technikkonzepts sollen Betroffene im Ernstfall schneller Hilfe bekommen als bisher. Was das neue Gefährt kann und wann es eingesetzt wird.

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil: Gericht kippt Mindestpreise für Uber

Schwanthalerhöhe: Aus dem Auto heraus: 21-Jähriger verkaufte Koks an Wiesn-Besucher

Vorzeitige Vertragsverlängerung: Simon Rattle bleibt München treu: „Ich war noch nie glücklicher“

MÜNCHEN ERLESEN

Marathon : „Erholsamer Schlaf in den ein, zwei Wochen vor dem Marathon ist essenziell“ Vor dem München-Marathon warnt Sportphysiotherapeut Marco Kaufmann vor Trainingsplänen von Chat-GPT. Er gibt Tipps für die Tage vor dem Rennen – und erklärt, wann man auf keinen Fall an den Start gehen sollte. SZ Plus Interview von Sebastian Winter ...

Schauspieler Manfred Zapatka : „Ich mache das wie Molière, der ist auf der Bühne gestorben“ Ein Leben ohne das Theater kann sich der Schauspieler Manfred Zapatka nicht vorstellen. Im Residenztheater spielt der 84-Jährige nun den König Lear. Ein Gespräch über Quälerei und Berufung. SZ Plus Interview von Yvonne Poppek ...

UNSER GASTROTIPP

Café Saanu : Ein bisschen Nepal in der Münchner Innenstadt Das Café Saanu bietet neben Frühstücksklassikern auch nepalesische Speisen wie die handgefaltenen Momos an. Über einen Ort, an dem sich die Familiengeschichte in der Küche wiederfindet. Von Saimah Jiwa ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg