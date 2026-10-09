DER TAG IN MÜNCHEN
Werden Münchens Spitzenuniversitäten kaputtgespart? Die Präsidenten Matthias Tschöp (LMU) und Thomas Hofmann (TUM) fürchten, international abgehängt zu werden. Warum das dramatisch wäre, wie sie gemeinsam dagegen kämpfen – und worauf sich Studierende einstellen müssen. (SZ Plus)
Polizei ging bereits knapp 40 Hinweisen zum Puma im Erdinger Moos nach An Tag drei geht die Suche nach dem Tier weiter. Welche Ansätze die Behörden derzeit verfolgen.
Ungewöhnliche Tierjagden in Bayern: Wenn die Anakonda am Badesee lauert und der Hirsch den Flugbetrieb stört
Wahlbehörde stellt private Adressen von Kandidaten ins Netz Vor der Wahl des neuen Migrationsbeirats in München veröffentlicht das Kreisverwaltungsreferat versehentlich eine Liste mit Wohnanschriften. Für manche Bewerber könnte das schwerwiegende Folgen haben.
Am Englischen Garten entsteht ein olympiataugliches Tennis-Stadion Der MTTC Iphitos baut seinen Centre-Court neu: Er bekommt ein Dach und soll bis zu 6500 Zuschauer fassen – aber so viele dürfen nur in einem Ausnahmefall rein. (SZ Plus)
Wie ein neues Feuerwehrfahrzeug Leben retten soll Dank eines innovativen Technikkonzepts sollen Betroffene im Ernstfall schneller Hilfe bekommen als bisher. Was das neue Gefährt kann und wann es eingesetzt wird.
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