Wie weit der Wiesn-Hype noch gehen kann, warum die Verteidiger im Prozess um einen entführten Juwelierssohn auf Angriff gehen, wie es mit den Galeria-Häusern in München weitergeht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

OKTOBERFEST

Die Wiesn erlebt einen nie dagewesenen Hype – aber wie lange kann es so weitergehen? 7,4 Millionen Besucher zog es aufs Oktoberfest – ein Rekord. Doch der Ansturm ist derart gewaltig, dass er grundsätzliche Fragen aufwirft. (SZ Plus)

Warum auf das Oktoberfest die Wiesngrippe folgt Auf der Wiesn hat sich der Kardiologe Stefan Max Brunner selbst schon einmal eine fiese Atemwegserkrankung eingefangen – wie so viele andere. Nun will er dem Massenphänomen mit einer Studie auf den Grund gehen.

Und am Ende bläst Stefan Mross zum Zapf-Streich Last Minute spült der abgesägte Schlagermoderator seinen Frust runter, Mario Gomez verliert im Krüge-Duell und Pocher macht Pocher-Dinge. Freut sich ein letztes Mal aus vollem Gucci-Herzen: die SZ-Wiesn-Promi-Kolumne.

Hier können Oktoberfest-Marken noch eingelöst werden Wer noch Bier- und Hendlmarken in der Hosentasche hat, muss sie nicht wegwerfen. In einigen Gaststätten können sie noch eingelöst werden. Ein Überblick.

Wenn Sie die Wiesn verpasst haben: Das waren die schönsten Momente Ein grüner Oberbürgermeister hat Premiere, die Sonne strahlt fast ununterbrochen – und am Ende funkeln die Wunderkerzen. Ein Rückblick auf das Oktoberfest, das in diesem Jahr irgendwie anders war.

Nach Rassismus-Eklat auf der Wiesn: Österreichischer Politiker tritt zurück

Schiffsschaukel-Unfall: Polizei ermittelt zur Ursache

DER TAG IN MÜNCHEN

23 Kilo Gold forderten die Kidnapper für den Juwelierssohn Vor dem Münchner Landgericht sind sieben Männer angeklagt, die einen 20-Jährigen auf offener Straße entführt haben sollen. Doch vor Gericht säen deren Anwälte Zweifel an der Story – und bringen einen ominösen V-Mann ins Spiel. (SZ Plus)

Galeria-Häuser in München vor schwieriger Zukunft Noch hat der Warenhaus-Konzern vier Niederlassungen in der Stadt. Nach der erneuten Insolvenz am Freitag ist für eine Filiale schon Ende Januar 2027 Schluss. Für die übrigen haben sich die Aussichten aber nicht gerade verbessert.

Was ist Antisemitismus? Was erlaubte Kritik an der israelischen Regierung? Mit einer Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof will ein Ex-Bundestagsabgeordneter eine neue Regelung kippen. Sie beschneide die Meinungsfreiheit.

21-Jähriger mit Stichverletzungen blutend am Scheidplatz aufgefunden In Schwabing-West wird ein junger Mann mit Verletzungen am Unterkörper gefunden, der Täter ist flüchtig. Die Mordkommission ermittelt.

Das Geschäft mit den Muskeln Die Zahl der Menschen, die ihren Körper trainieren wollen, steigt auch in München. Davon profitieren große Fitnessketten und kleine Studios. Welche Trends den Markt bestimmen – und welche Kunden die Anbieter fürchten. (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Gen Z und mentale Gesundheit : Malen gegen die Monster im Kopf Schwarze Grübelwolken, traurige Songs, wilde Rhythmen: Für Luna, Zoe und Timothy ist Kunst ein Ventil. Was kreative Arbeit mit Schmerz machen kann – und warum sie keine Therapie ersetzt. SZ Plus Von Muna Weber ...

Was läuft im Tanz? : Warten auf Dracula Ehe es am Bayerischen Staatsballett nach Transsilvanien und am Gärtnerplatz in den Wilden Westen geht, verkürzen bejubelte Repertoire-Wiedergänger die Zeit. Von Jutta Czeguhn ...

UNSER KULTURTIPP

Underdox-Festival in München : Die letzten Filme vor dem Tod Beim Underdox-Filmfestival stehen die Themen Abschied und Erinnern im Mittelpunkt. Auch queeres Avantgarde-Kino aus Brasilien kommt in München groß heraus. Von Jürgen Moises ...

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