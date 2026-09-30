Zwölf Stunden Wiesn-Wahnsinn, wo das schnelle Internet noch gebremst wird, warum die Kritik an der geplanten Ausdünnung der Regionalbahnen wächst und mehr.

OKTOBERFEST

Ein ganzer Tag Wiesn-Wahnsinn Die SZ begleitet zwölf Insider eine Stunde lang. Was Schausteller-Pfarrer Sascha Ellinghaus auf dem Oktoberfest erlebt, was das Romantischste war für Herzerlverkäufer Andreas Achmüller, wie staunenswert gut Tanja Kaiser-Grünberg multitasken kann, die Breakdance-Ansagerin mit der legendären Stimme – das erfahren Sie, wenn Sie mit uns hinter die Kulissen der Wiesn blicken. Bis 23 Uhr kommt jede Stunde noch ein Insider dazu. (SZ Plus)

„Wenn wir uns so verhalten würden wie auf der Wiesn, hätten wir keine Probleme auf der Welt“ Doris Gruschka arbeitet seit einem Vierteljahrhundert als Bedienung im Löwenbräuzelt. Einen schöneren Job kann sie sich nicht vorstellen. Eine kleine Wiesnschwärmerei. (SZ Plus)

„Die meisten Situationen lösen wir selbst“ Die Mitarbeiter der DB Sicherheit sehen sich selbst als Streetworker am Bahnhof. Selbst während des Oktoberfests benötigen sie nur selten die Hilfe der Polizei – und manchmal bekommen sie sogar ein Wiesnherz geschenkt.

Oktoberfest: Rollstuhlfahrerin stirbt nach Sturz auf der Wiesn

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo das schnelle Internet in München noch gebremst wird Bei der Breitbandversorgung liegt München im deutschlandweiten Vergleich weit vorn. Das gilt aber nicht für alle Stadtteile. Woran das liegt und wie die Telekom und andere Unternehmen Gigabit-Geschwindigkeit voranbringen wollen. (SZ Plus)

„Gesellschaftlich geächtet“: Prominenter Angeklagter geht zum Gegenangriff über Der Unternehmensberater Stephan Goetz verteidigt sich mit der Hilfe eines ehemaligen Bundesrichters gegen Betrugsvorwürfe. Sie attackieren die Staatsanwaltschaft – die hält energisch dagegen.

„Du bist quasi der Harry Kane der Referentinnenbank“ Florian Kraus versammelt bei seiner Wiederwahl zum Chef des Bildungsreferats eine breite Mehrheit des Stadtrats hinter sich. Der Referent steht vor großen Herausforderungen – die größte Aufgabe kommt nicht aus dem Bildungsbereich.

WEITERE NACHRICHTEN

Zwischen München und Augsburg: Angst vor Chaos und Kollaps – Widerstand gegen Streichung von Regionalzügen wächst

Großer Polizeieinsatz: Massenschlägerei im Hasenbergl – Spezialkräfte müssen anrücken

Linie 23: Tram-Verlängerung nach Freimann beschlossen

S-Bahn-Stammstrecke: Tödlicher Unfall am Ostbahnhof

MÜNCHEN ERLESEN

Museumsreform in Bayern : Streit um einen festen Platz für das Architekturmuseum Bleibt bei Bayerns Museumsreform kein Stein mehr auf dem anderen? Die Architekten laufen jedenfalls schon einmal Sturm gegen Vorschläge zur neuen Verteilung der Räume in der Pinakothek der Moderne. SZ Plus Von Susanne Hermanski ...

Lesung mit seiner Frau Andrea Paluch : Robert Habeck überrascht in München – mit Gedichten statt Politik Der frühere Vizekanzler Robert Habeck und seine Frau Andrea Paluch begannen einst als gemeinsame Übersetzer und Schriftsteller – und tauchen in München einen Abend lang in die Vergangenheit ein. SZ Plus Von Antje Weber ...

UNSER KULTURTIPP

Debütroman der Rapperin Fiva : „Man darf die Menschen beim Sterben nicht allein lassen“ Als Rapperin und Moderatorin findet Fiva alias Nina Sonnenberg seit Jahren die richtigen Worte. Jetzt hat die Münchnerin einen Roman über ein Thema geschrieben, das viele sprachlos macht. Kann das Warten auf den Tod unterhaltsam sein? SZ Plus Von Bernhard Blöchl ...

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