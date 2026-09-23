Steckerlfisch gehört zur Wiesn wie Bier – doch er ist in Gefahr Hitze, Wassermangel und sinkende Makrelenbestände erschweren die Versorgung von Betrieben wie der Fischer-Vroni. Besuch bei einem Fischereibetrieb, der kreative Antworten findet – und über exotische Fische nachdenkt. (SZ Plus)
Schwarzenegger dirigiert, Gottschalk scherzt, dann kommt der Dealer der Stars Der Auftritt des ehemaligen Mister Universums ist wie immer unterhaltsam, der des ehemaligen „Wetten, dass..?“-Moderators eine kleine Sensation. Und dann ist da noch eine heimliche Berühmtheit aus Kalifornien.
Wie die Stadt Jagd auf Wiesn-Streamer macht Bilder live vom Oktoberfest ins Netz zu streamen, ist verboten. Doch nicht alle halten sich daran. Um die Regel durchzusetzen, hetzen städtische Mitarbeiter über die Festwiese und spüren die Streamer auf. Ein Katz-und-Maus-Spiel.
Wiesnbesucher attackiert Polizisten Der betrunkene 23-Jährige schlägt und beißt auch einen Security-Mann. Nach einem sexuellen Übergriff wird ein Verdächtiger identifiziert.
DER TAG IN MÜNCHEN
Hallo da draußen, hört ihr mich? Die Münchner Privatradios haben in den vergangenen Jahren stark an Reichweite verloren. Wer den Sendern vor allem bei jungen Menschen Konkurrenz macht – und welche Zukunft das Lokalradio noch hat. (SZ Plus)
So kam „KölnRheinRuhr“ auf das Level von München Vor der entscheidenden Abstimmung über den deutschen Olympiabewerber liegen München und „KölnRheinRuhr“ überraschend gleichauf. Einer der Gründe: Die „Strahlkraft“ soll in NRW größer sein. (SZ Plus)
„Das Deutsche Theater ist ein Kulturmittelpunkt der Stadt – auf all das würde man verzichten“ Das älteste Theater Münchens feiert sein 130-jähriges Bestehen, Intendant Thomas Linsmayer hat ein üppiges Programm zusammengestellt. Aber die neue Rathauskoalition fordert einen Sparkurs und erwägt sogar einen Verkauf des „Show-Palastes“. (SZ Plus)
Die Managerin von Eisbachwelle und Wärmewende hört auf Christine Kugler hat als Klimareferentin eher im Stillen gewirkt, aber viel bewegt: Ihr Wärmeplan für München war wegweisend. Nur die politische Bühne war nicht ihr Ding – dort stand sie auch mal als Spielverderberin da. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Landgericht München I: Bordellbetreiber muss wegen Betrugs in Haft
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Drei Konzerte in der Allianz-Arena: Oasis geben Zusatzkonzert in München
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