Über die Zukunft Münchner Privatradiosender, Pattsituation kurz vor Olympia-Abstimmung, wieso Steckerlfisch keine Selbstverständlichkeit mehr ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

OKTOBERFEST

Steckerlfisch gehört zur Wiesn wie Bier – doch er ist in Gefahr Hitze, Wassermangel und sinkende Makrelenbestände erschweren die Versorgung von Betrieben wie der Fischer-Vroni. Besuch bei einem Fischereibetrieb, der kreative Antworten findet – und über exotische Fische nachdenkt. (SZ Plus)

Schwarzenegger dirigiert, Gottschalk scherzt, dann kommt der Dealer der Stars Der Auftritt des ehemaligen Mister Universums ist wie immer unterhaltsam, der des ehemaligen „Wetten, dass..?“-Moderators eine kleine Sensation. Und dann ist da noch eine heimliche Berühmtheit aus Kalifornien.

Wie die Stadt Jagd auf Wiesn-Streamer macht Bilder live vom Oktoberfest ins Netz zu streamen, ist verboten. Doch nicht alle halten sich daran. Um die Regel durchzusetzen, hetzen städtische Mitarbeiter über die Festwiese und spüren die Streamer auf. Ein Katz-und-Maus-Spiel.

Wiesnbesucher attackiert Polizisten Der betrunkene 23-Jährige schlägt und beißt auch einen Security-Mann. Nach einem sexuellen Übergriff wird ein Verdächtiger identifiziert.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hallo da draußen, hört ihr mich? Die Münchner Privatradios haben in den vergangenen Jahren stark an Reichweite verloren. Wer den Sendern vor allem bei jungen Menschen Konkurrenz macht – und welche Zukunft das Lokalradio noch hat. (SZ Plus)

So kam „KölnRheinRuhr“ auf das Level von München Vor der entscheidenden Abstimmung über den deutschen Olympiabewerber liegen München und „KölnRheinRuhr“ überraschend gleichauf. Einer der Gründe: Die „Strahlkraft“ soll in NRW größer sein. (SZ Plus)

„Das Deutsche Theater ist ein Kulturmittelpunkt der Stadt – auf all das würde man verzichten“ Das älteste Theater Münchens feiert sein 130-jähriges Bestehen, Intendant Thomas Linsmayer hat ein üppiges Programm zusammengestellt. Aber die neue Rathauskoalition fordert einen Sparkurs und erwägt sogar einen Verkauf des „Show-Palastes“. (SZ Plus)

Die Managerin von Eisbachwelle und Wärmewende hört auf Christine Kugler hat als Klimareferentin eher im Stillen gewirkt, aber viel bewegt: Ihr Wärmeplan für München war wegweisend. Nur die politische Bühne war nicht ihr Ding – dort stand sie auch mal als Spielverderberin da. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Landgericht München I: Bordellbetreiber muss wegen Betrugs in Haft

Landgericht München II: Sieben Jahre Haft für notorischen Holocaust-Leugner

Drei Konzerte in der Allianz-Arena: Oasis geben Zusatzkonzert in München

MÜNCHEN ERLESEN

Rapper und Schauspieler Fatoni : „Man spricht viel zu wenig über Trennungen“ In einer Netflix-Serie spielte Fatoni einen Rapper, der nicht rappt. Jetzt steht er wieder als Hip-Hopper auf der Bühne und rappt auch über sein Beziehungsleben, dessen Drama Netflix-Serien füllen könnte. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

Vom Bürojob an die Töpferscheibe : „Ich mache mich selbständig. Mit Yoga und Ton“ Als ihr Job wegen Budgetkürzungen endet, krempelt Melanie Quach ihr Leben um. Heute verbindet sie in ihrem Kelleratelier Atemarbeit, Yoga und Keramik – und zeigt, warum eine schiefe Tasse manchmal viel bewirken kann. Von Sophia Schneider ...

UNSER KULTURTIPP

Kunstherbst in München : Diese neuen Ausstellungen in Galerien sind sehenswert Der Kunstherbst in München ist gestartet. Vor allem starke weibliche Positionen überzeugen. Was ist zu sehen? Und wohin lohnt es sich zu gehen? Von Evelyn Vogel ...

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