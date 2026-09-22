Schock und Trauer nach tödlichem Unfall auf der Wiesn, das Teufelsrad und die Sexismus-Debatte, Urteil nach Drogenkonsum in der „Roten Sonne“ und mehr.

OKTOBERFEST

„Unser ganzes Team ist geschockt und entsetzt“ Am Tag nach dem tödlichen Unfall eines Mitarbeiters an einem Freefall-Tower auf dem Oktoberfest zeigen sich die Betreiber, andere Schausteller sowie Politiker betroffen. Und alle fragen sich: Wie konnte es bloß dazu kommen?

„Oh Gott, da sieht man ja alles!“ Frauenfiguren und ein neuer Upskirting-Skandal: Das Teufelsrad stand vor Beginn der Wiesn im Fokus. Hat das Auswirkungen auf den diesjährigen Ablauf im Fahrgeschäft? Und was sagen eigentlich die Wiesn-Besucherinnen? (SZ Plus)

„Es gibt keinen Level von Alkohol, der nicht schädlich ist“ Nach dem ersten Bier fühlen wir uns gut – aber nur kurz. Ein Intensivmediziner erklärt, was schon kleine Mengen Alkohol im Körper anrichten, und worauf man achten sollte, wenn man ihn trotzdem trinkt. (SZ Plus)

Riesch und die Kinder, Matthäus und die Freundin, die Wiesn und ihr Playmate Eine Ski-Olympiasiegerin, die keinen Babysitter braucht, ein Rekordnationalspieler auf dem zweiten Platz und weitere Gäste der inoffiziellen Wiesnkönigin.

„99 Prozent der Leute, die in Promi-Zelte gehen, kennen das Spielchen“ Wer auf der Wiesn im Käfer-Zelt oder im Marstall feiert, muss mit Gisela Schober rechnen. Was die Society-Fotografin in den Oktoberfest-Wochen erlebt. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

Haftet ein Clubbetreiber, wenn auf seinen Klos Drogen konsumiert werden? Bei einer Razzia in der „Roten Sonne“ fanden Polizisten jede Menge Rauschgift. Auf der Anklagebank saß nun der Betreiber, der zu wenig gegen den Drogenkonsum unternommen haben soll. Am Ende fällt ein Urteil, das Modellcharakter in der Szene haben dürfte, sagt der Staatsanwalt.

„Hohe Anzahl Betroffener“ Die LMU verteidigt, wie sie über den Datenklau informiert hat. Welche Daten ehemaliger Studenten abgeflossen sind, wird weiter ermittelt. Fest steht: Daten des Kooperationspartners TUM sind nicht betroffen.

Welcher Platz in der Altstadt der klare Verlierer ist – und welche Straße aufholt Der Immobilienverband IVD hat die Passanten in München bekanntesten Einkaufsstraßen gezählt. Warum die Kunden mancherorts ausbleiben – und warum Büros im Zentrum immer teurer werden.

Kampf gegen Leerstand: Stadt soll Daten von Stromzählern einsetzen Andere Kommunen gehen mit dieser Methode schon seit Jahren gegen Zweckentfremdung vor. München dagegen verweist auf den Datenschutz. Bringt ein neues Gutachten aus dem Bundestag nun eine Wende?

Josef Schmid – vom Münchner Bürgermeister zum bayerischen Minister Josef Schmids Karriere verlief nicht immer glatt. Doch jetzt wird er überraschend bayerischer Justizminister. Übernimmt er auch das Amt als Bezirksvorsitzender der Münchner CSU? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

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Starnberger See: Leiche des verschwundenen Tauchers gefunden

MÜNCHEN ERLESEN

Gen Z und Freizeit : Alle brennen für irgendwas. Nur ich nicht Beim ersten Date kommt die Frage: „Was machst du in deiner Freizeit?“ Für Julia klingt sie wie ein Test. Während andere scheinbar ihre eine große Leidenschaft gefunden haben, fragt sie sich: Fehlt ihr etwas? SZ Plus Von Emma Leiber ...

Sozialdemokratische Zeitung : „Wir lassen uns nicht einschüchtern“ – Die „Münchener Post“ im Kampf gegen Hitler Das Blatt gehört in der Weimarer Republik zu den Hauptfeinden der Nazis. Immer wieder ist es Ziel von Gewalttaten. Die „Post“-Redakteure schreiben gegen die „Dolchstoßlegende“ an, wollen Hitler und seine Leute aber auch persönlich verächtlich machen. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit-Tipp : Münchens schönstes Gartenreich im Herbst Die Dahlien und die Riesenseerosen geben jetzt ihre große Abschiedsshow, bald kommen die Schmetterlinge. Warum sich ein Rundgang durch den Botanischen Garten unbedingt lohnt. Von Jutta Czeguhn ...

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