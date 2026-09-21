Was zum Hackerangriff auf die LMU bekannt ist, wie sich das Bierverkaufsverbot im Univiertel auswirkt, was beim ersten explizit lesbische Wiesn-Event los war und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

OKTOBERFEST

Das ganze Zelt feiert – und dann wird es hektisch am Tisch von Bill Kaulitz Tokio-Hotel-Bill, Ex-Bundestrainer Nagelsmann und eine Söder-Tochter: Alle wollen sie dabei sein, beim Almauftrieb im Käferzelt. Einblicke in das Gedränge, Geblitze und Gerufe bei dem Promi-Event schlechthin.

Promis auf dem Oktoberfest an Tag 2: Heidi pfeift aufs Käferzelt

Plötzlich stehen Hunderte Frauen vorm Schützenzelt Schlange Einst reservierte Mietwagen-Ikone Regine Sixt nur drei Tische für die Damenwiesn. In diesem Jahr strömen knapp 1500 Frauen aus Wirtschaft, Politik und Kultur in die Festhalle. Den Rausch suchen nur wenige von ihnen – das Geld fließt trotzdem.

„Jeder, der hier ist, setzt ein Statement“ Mit „Bier, Boobs, Brezn“ gibt es jetzt ein Event für Lesben auf dem Oktoberfest. Die Premiere ist eine Gaudi – aber auch hochpolitisch. Das zeigt nicht zuletzt das Sicherheitskonzept.

Eine Musical-Watschn für die Wiesn Mit Hilfe aus Berlin beschert Hollywood-Komponist Harold Faltermeyer seiner Heimat ein absurd komisches, überschäumendes Spektakel um eigentlich nichts – wie die Wiesn. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

Was zum Hackerangriff auf die LMU bekannt ist Womöglich mehr als 50 000 Betroffene: Beim Cyberangriff auf die Exzellenz-Universität wurden auch Daten Ehemaliger erbeutet. Wozu Experten nun raten. (SZ Plus)

Bierverkaufsverbot im Univiertel: „Wir haben keine Kraft mehr“ Seit Anfang September ist es Kiosken untersagt, nach 22 Uhr Bier zu verkaufen. Einige Betreiber sind frustriert, manche bangen um ihre Existenz. Doch das Verbot zeigt auch Wirkung. Könnte es sogar ausgeweitet werden? (SZ Plus)

München holt Kiel als Segelstandort für Olympiabewerbung mit ins Boot Berlin, Rhein-Ruhr oder München? Am Samstag soll die Entscheidung über den deutschen Olympiabewerber fallen. München geht mit einem starken Partner ins Finale – und erinnert damit an die Spiele von 1972.

Die Überzeugungstäterin Von der linksradikalen Feministin zur Bestseller-Entdeckerin – die Verlegerin Antje Kunstmann war eine Münchner Institution. Jetzt ist sie mit 77 Jahren gestorben. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Stadtpolitik: Münchens Umweltreferentin hört überraschend auf

Haidhausen: Altkleiderdieb mit Softair-Pistole löst Großeinsatz der Polizei aus

Projekt des „La Brassbanda“-Schlagzeugers: Münchner Allstars ehren legendären Afrobeat-Erfinder Fela Kuti

MÜNCHEN ERLESEN

Exklusiv Streit in München : Wem gehört der Kunstpark Ost? Vor 30 Jahren begann auf dem alten Pfanni-Gelände eine legendäre Ära des Münchner Nachtlebens. Eine ZDF-Serie greift die Geschichte nun auf – doch statt Nostalgie gibt es Streit und Anwaltsbriefe. SZ Plus Von Susanne Hermanski ...

Der Traum vom Fliegen : Eine Begegnung mit der Urenkelin des Luftfahrtpioniers Hugo Junkers Charlotte Junkers ist die Urenkelin des Luftfahrt-Pioniers Hugo Junkers. Über dessen Konflikt mit dem NS-Staat und die Tränen, als sie das erste Mal ein Flugzeugmodell ihres berühmten Vorfahren geflogen ist. SZ Plus Von Martina Scherf und Robert Haas (Fotos & Videos) ...

UNSER KULTURTIPP

Pop und Literatur : Diese Musiker gehen mit ihren Büchern auf Tour „Pussy Riot“ protestieren wortreich in den Kammerspielen, Sven Regener, Dirk von Lowtzow und Heinz Strunk lesen aus ihren Büchern im Volkstheater. Der große Überblick für München. Von Michael Zirnstein ...

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