Das ganze Zelt feiert – und dann wird es hektisch am Tisch von Bill Kaulitz Tokio-Hotel-Bill, Ex-Bundestrainer Nagelsmann und eine Söder-Tochter: Alle wollen sie dabei sein, beim Almauftrieb im Käferzelt. Einblicke in das Gedränge, Geblitze und Gerufe bei dem Promi-Event schlechthin.
Promis auf dem Oktoberfest an Tag 2: Heidi pfeift aufs Käferzelt
Plötzlich stehen Hunderte Frauen vorm Schützenzelt Schlange Einst reservierte Mietwagen-Ikone Regine Sixt nur drei Tische für die Damenwiesn. In diesem Jahr strömen knapp 1500 Frauen aus Wirtschaft, Politik und Kultur in die Festhalle. Den Rausch suchen nur wenige von ihnen – das Geld fließt trotzdem.
„Jeder, der hier ist, setzt ein Statement“ Mit „Bier, Boobs, Brezn“ gibt es jetzt ein Event für Lesben auf dem Oktoberfest. Die Premiere ist eine Gaudi – aber auch hochpolitisch. Das zeigt nicht zuletzt das Sicherheitskonzept.
Eine Musical-Watschn für die Wiesn Mit Hilfe aus Berlin beschert Hollywood-Komponist Harold Faltermeyer seiner Heimat ein absurd komisches, überschäumendes Spektakel um eigentlich nichts – wie die Wiesn. (SZ Plus)
DER TAG IN MÜNCHEN
Was zum Hackerangriff auf die LMU bekannt ist Womöglich mehr als 50 000 Betroffene: Beim Cyberangriff auf die Exzellenz-Universität wurden auch Daten Ehemaliger erbeutet. Wozu Experten nun raten. (SZ Plus)
Bierverkaufsverbot im Univiertel: „Wir haben keine Kraft mehr“ Seit Anfang September ist es Kiosken untersagt, nach 22 Uhr Bier zu verkaufen. Einige Betreiber sind frustriert, manche bangen um ihre Existenz. Doch das Verbot zeigt auch Wirkung. Könnte es sogar ausgeweitet werden? (SZ Plus)
München holt Kiel als Segelstandort für Olympiabewerbung mit ins Boot Berlin, Rhein-Ruhr oder München? Am Samstag soll die Entscheidung über den deutschen Olympiabewerber fallen. München geht mit einem starken Partner ins Finale – und erinnert damit an die Spiele von 1972.
Die Überzeugungstäterin Von der linksradikalen Feministin zur Bestseller-Entdeckerin – die Verlegerin Antje Kunstmann war eine Münchner Institution. Jetzt ist sie mit 77 Jahren gestorben. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Stadtpolitik: Münchens Umweltreferentin hört überraschend auf
Haidhausen: Altkleiderdieb mit Softair-Pistole löst Großeinsatz der Polizei aus
Projekt des „La Brassbanda“-Schlagzeugers: Münchner Allstars ehren legendären Afrobeat-Erfinder Fela Kuti
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